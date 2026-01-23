SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Brigadistas uruguayos refuerzan el combate de los incendios forestales en el sur: se unen a los 145 mexicanos que llegaron ayer

    El contingente charrúa arribó a nuestro país esta tarde, para instalarse a combatir los incendios de la Región de Ñuble. La próxima semana se espera también que llegue un grupo de brigadistas desde Colombia.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Brigadas uruguayas en Chile. Foto: Bomberos de Uruguay

    Este viernes, un contingente de bomberos uruguayos llegó a Chile para apoyar en la lucha contra los incendios forestales que están azotando el sur del país. Este grupo, compuesto por 31 profesionales, incluye a un médico, una enfermera y personal logístico, y su misión es colaborar directamente con las brigadas chilenas en las operaciones de combate al fuego.

    Según Sebastián Camejo, subcomisario y vocero de la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, la partida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Uruguay, con un vuelo directo hasta el Aeropuerto de Carriel del Sur. De ahí serán trasladados por tierra hasta Chillán, donde se instalarán en el Liceo Marta Brunet, de dicha ciudad.

    Todo el contingente tiene capacitación especializada en incendios forestales. Formamos parte de la Organización de Bomberos Americanos y manejamos el sistema de comando de incidentes, lo que nos permite una planificación efectiva del trabajo”, afirmó Camejo. Este sistema incluye la designación de un comandante de incidente y oficiales responsables de la seguridad y las operaciones en la línea de fuego.

    Brigadas uruguayas en Chile. Foto: Bomberos de Uruguay

    Además, enfatizó la importancia de la colaboración con los bomberos y brigadistas chilenos. “Nuestras brigadas trabajarán acopladas a las chilenas, quienes conocen mejor el terreno y las condiciones locales. Estamos aquí para brindar apoyo sin que eso suponga una carga adicional”, añadió. Para facilitar esta misión, el contingente uruguayo también trae consigo recursos logísticos, incluyendo vehículos livianos y equipamiento de seguridad.

    El viaje se enmarca en un esfuerzo coordinado, donde la solicitud de apoyo fue canalizada a través de la Cancillería de Chile, y fue aceptada de inmediato por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Todas las medidas fueron rápidas, asegurando que el personal fuese evaluado médicamente y que estuviese en óptimas condiciones de salud para el desafío que les espera.

    Brigadas uruguayas en Chile. Foto: Bomberos de Uruguay

    El contingente comenzará sus labores de combate al fuego este sábado, tras realizar las adaptaciones logísticas necesarias y reuniones de coordinación con el equipo chileno. “La idea es que estén listos para comenzar tan pronto como sea posible, tras una adecuada preparación y reuniones de seguridad”, concluyó el vocero.

    Refuerzo internacional

    Este no es el único refuerzo internación que aterrizó en Chile. También llegó este jueves un refuerzo de brigadistas provenientes de México. Se trata de 145 especialistas en el control y extinción de incendios forestales, quienes arribaron al país en el marco de los mecanismos de cooperación internacional activados para enfrentar la emergencia que afecta al sur del país.

    Su llegada fue posible gracias a una coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Fuerza Aérea de Chile. Los brigadistas fueron trasladados directamente a la Región del Biobío en un avión de la FACh, junto a más de 368 kilos de equipamiento técnico destinado al combate del fuego, incluyendo herramientas especializadas y elementos de protección personal.

    Contingente mexicano llegando a Chile.

    El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, estuvo temprano con el equipo antes de desplegarse a sus labores de combate. “Los incendios forestales no reconocen fronteras y la cooperación tampoco. La llegada de las brigadas demuestra que enfrentar estos desafíos exige trabajo conjunto y solidaridad internacional”, dijo. Además, expresó que la institución que dirige ha trabajado para fortalecer las relaciones con países destacados en el combate de incendios forestales a nivel mundial.

    El grupo está compuesto por personal de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según informó el Gobierno de México, los brigadistas cuentan con formación específica, amplia experiencia en incendios de gran magnitud y estándares técnicos compatibles con los utilizados en Chile, lo que facilita su rápida integración a las labores en terreno junto a los equipos nacionales.

    El despliegue del contingente mexicano partió este viernes en distintos focos activos, desplegados con 80 miembros en el sector de Trinitarias y Rancho grande, mientras que 65 fueron dispuestos en la Región de La Araucanía. Allí desarrollarán tareas de combate directo, control de perímetros, liquidación de puntos calientes y apoyo a brigadas locales. Todas las operaciones se ejecutan en estrecha coordinación con Conaf, bajo un esquema de mando conjunto que permite optimizar recursos y mejorar la eficacia del combate de incendios forestales.

    Venimos con toda la voluntad y para brindar el apoyo necesario. Tenemos a 145 combatientes, para apoyar la condición de incendios forestales que sabemos que es una condición compleja”, dijo esta mañana Ismael Torres, representante del contingente mexicano en nuestro país.

    Ismael Torres, representante de las brigadas mexicanas, junto al director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca.

    Junto a esto, Colombia también informó que enviará ayuda y contingente para combatir los incendios. Según detallaron, se conformó un equipo integrado por 80 personas con experiencia en el combate de incendios forestales, el cual se desplazará a territorio chileno el próximo 28 de enero y permanecerá durante 15 días, incluyendo el traslado de 13 toneladas de carga con herramientas y equipos especializados para la extinción del fuego.

    Hasta el mediodía de este viernes, un total de 18 incendios forestales se mantienen en combate en el país, con labores encabezadas por Conaf y apoyadas por equipos de emergencia de distintas instituciones. De acuerdo con el último balance oficial, varios de estos siniestros permanecen bajo Alerta Roja y mantienen, por ahora, las superficies afectadas informadas en el reporte entregado durante el jueves.

    ConafBrigadistasIncendioIncendios forestalesTrinitariasPencoLirquénMéxicoMexicanosFachDefensaCancilleríaUruguayBomberosFuegoMedioambienteRegión de ÑubleRegión de Biobío

