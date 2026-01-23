Gobierno informa 18 incendios en combate, 42 mil hectáreas arrasadas y más de 2.000 viviendas afectadas

Tras la realización de un nuevo comité para la gestión de riesgo de desastre (COGRID) nacional, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó el último balance de los incendios registrados en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde relevó que desde el 17 de enero se han consumido más de 42 mil hectáreas, con un saldo de 21 fallecidos y más de 2 mil viviendas afectadas por el fuego.

Al respecto, indicó que 18 incendios siguen en combate hasta este jueves.

Respecto de las víctimas, informó que de los 21 fallecidos registrados hasta la fecha, el Servicio Médico Legal (SML) ha logrado la identificación de 17, a través de análisis de huellas dactilares y ADN.

Asimismo, Elizalde recordó que, para honrar a las víctimas fatales, el Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional para este jueves 22 y viernes 23 de enero.

Nuevo enlace en Biobío

El secretario de Estado relevó que el mandatario decidió nombrar a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, como enlace con la región del Biobío.-

“Esta tarea la está desarrollando la ministra (de Salud, Ximena) Aguilera, que obviamente tiene otros desafíos muy importantes en materia de salud y por tanto la ministra Toro va a estar como enlace en la región de Biobío y la ministra (Ignacia) Fernández, de Agricultura se mantiene en la región de Ñuble”, indicó Elizalde.

Viendas de emergencia y corte de agua

Asimismo, el titular de Interior relevó que el Ejecutivo ya inició la instalación de viviendas de emergencia en ambas regiones. “Ayer (miércoles) en Ñuble, hoy se ha iniciado en Biobío”, destacó.

Sin embargo, indicó que en la comuna de Tomé, en el Biobío, se sumó a la emergencia un corte del suministro de agua, luego de que desde la empresa sanitaria Essbío informara la activación de un protocolo de emergencia tras un accidente en una de sus plantas.

Se trataría de un trabajador contratista que habría fallecido tras ser succionado por una tubería mientras participaba en labores de mantenimiento de un estanque.

“Se establecerá un plan de emergencia para que las personas mantengan, de alguna medida el acceso al agua potable, que es tan importante”, sostuvo Elizalde.

Respecto de las viviendas afectadas por los incendios, el ministro informó que llegan a un total de 2.098, la gran mayoría de ellas con un nivel de afectación importante o completamente destruidas.

Del total, 257 corresponden a la región de Ñuble, 1.837 al Biobío y cuatro a La Araucanía, sostuvo Elizalde, quien relevó que durante esta jornada solo fue enviada una alerta SAE para solicitar una evacuación por la emergencia.

Sin embargo, recordó que “llevamos 292 alertas SAE desde el 1 de julio del año 2025, que es cuando se inicia la temporada, y de ellos, 213 han sido enviadas desde el 17 de enero”.

Respecto del área afectada por las llamas, indicó que en la temporada actual llega a 64.038,5 hectáreas, de las cuales 42.375,9 se han quemado a partir del 17 de enero, cuando comenzó la emergencia en la zona centro-sur.

Brigadistas extranjeros

Asimismo, tras agradecer la ayuda internacional, el ministro Elizalde informó el arribo de 145 brigadistas desde México para sumarse a las labores de control de las llamas. Agregó que, además, “van a arribar en las próximas horas brigadistas de Uruguay y, el 28 de enero, brigadistas de Colombia. Son 145 de México, 31 de Uruguay y 80 desde Colombia”.

Detenidos

La autoridad, asimismo, informó que durante la jornada se registraron dos nuevos detenidos vinculados a los siniestros.

“Se ha procedido a la detención de una persona en Punta de Parra con material, presuntamente, para originar incendios y se ha procedido a la detención del presunto autor del incendio de Buen Retiro (que afectó a Penco, Tomé y Concepción) y que podría tener algún tipo de relación con el incendio de las Trinitarias , que es el que ha causado mayor daño”, sostuvo.

Ayudas estatales

Finalmente, Elizalde informó que este sábado 24 comenzará el pago del bono de recuperación a 2.205 hogares que llenaron la ficha FIBE: tal ayuda llega a 750.000 pesos para los hogares que registren una afectación media y a 1.500.000 pesos para los que tengan una afectación alta.

“Los datos desagregados son 114 hogares con afectación media en la región de Ñuble, 254 con afectación alta también en la región de Ñuble, lo que da un total de 368 hogares. En el caso de la región de Biobío, 41 con afectación media y 1.796 con afectación alta, lo que da un total de 1.837”, explicó.

Al respecto, recordó que el bono de recuperación se pagará través de un giro único a la cuenta RUT. Para quienes no tengan este tipo de cuenta, pueden realizar el cobro de manera presencial en las sucursales del Banco Estado.