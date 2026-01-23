Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

La tarde de este jueves, oficiales de la PDI de Concepción dieron cumplimiento a la orden de detención por el delito de incendio de bosques en contra de Claudio Andrés Luna Muñoz, de 39 años de edad.

La medida se concretó luego de que, tras el trabajo en el sitio de suceso por parte de peritos de Laboratorio de Criminalística Central de la policía, se pudiera establecer que el imputado estuvo detrás del inicio del incendio forestal denominado por la Conaf como Buen Retiro.

Esta comenzó el sábado pasado entre las comunas de Concepción y Penco, y tendría relación directa con el foco del incendio conocido como Trinitarias, uno de los más grandes de la región.

Según se conoció, el siniestro generado por Luna Muñoz ocurrió luego de que este usara una cocina a leña que se encontraba en mal estado, provocando el inicio de un fuego que después se propagó por su propiedad.

Orden de detención

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la detención del imputado, detallando que esta se concretó gracias a la labor del abogado persecutor Jorge Lorca.

“Un silencioso trabajo científico, apoyado por la fuerza de tarea de la PDI” con lo que se “pudo llegar en horas de la tarde a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención”, apuntó Cartagena.

Además, aclaró que Luna Muñoz, quien tiene antecedentes por lesiones graves e infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual, hasta el momento, sería la única persona identificada como responsable.

“El detenido va a ser pasado a control de detención mañana (viernes) en el Juzgado de Garantía de Concepción y es en esa audiencia se tendrá acceso a los detalles”, señaló a la prensa.

Para luego agregar que: “Por el momento, es la única persona que hemos individualizado como responsable, pero soy cauta de no descartar otras causas de este incendio”.