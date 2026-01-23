SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    Esta tarde, oficiales de la PDI detuvieron a un hombre de 39 años de edad, quien tras usar una cocina a leña en mal estado habría provocado el incendio forestal de Buen Retiro.

    Por 
    Lya Rosen
    Foto: Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    La tarde de este jueves, oficiales de la PDI de Concepción dieron cumplimiento a la orden de detención por el delito de incendio de bosques en contra de Claudio Andrés Luna Muñoz, de 39 años de edad.

    La medida se concretó luego de que, tras el trabajo en el sitio de suceso por parte de peritos de Laboratorio de Criminalística Central de la policía, se pudiera establecer que el imputado estuvo detrás del inicio del incendio forestal denominado por la Conaf como Buen Retiro.

    Esta comenzó el sábado pasado entre las comunas de Concepción y Penco, y tendría relación directa con el foco del incendio conocido como Trinitarias, uno de los más grandes de la región.

    Según se conoció, el siniestro generado por Luna Muñoz ocurrió luego de que este usara una cocina a leña que se encontraba en mal estado, provocando el inicio de un fuego que después se propagó por su propiedad.

    Orden de detención

    La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó la detención del imputado, detallando que esta se concretó gracias a la labor del abogado persecutor Jorge Lorca.

    “Un silencioso trabajo científico, apoyado por la fuerza de tarea de la PDI” con lo que se “pudo llegar en horas de la tarde a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención”, apuntó Cartagena.

    Además, aclaró que Luna Muñoz, quien tiene antecedentes por lesiones graves e infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual, hasta el momento, sería la única persona identificada como responsable.

    El detenido va a ser pasado a control de detención mañana (viernes) en el Juzgado de Garantía de Concepción y es en esa audiencia se tendrá acceso a los detalles”, señaló a la prensa.

    Para luego agregar que: “Por el momento, es la única persona que hemos individualizado como responsable, pero soy cauta de no descartar otras causas de este incendio”.

    Más sobre:IncendiosConcepciónDetenciónPDIClaudio Andrés Luna MuñozBuen Retiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Historial de críticas contra legisladores de izquierda y derecha abre flanco delicado a Poduje en el Congreso

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Gobierno inicia instalación de viviendas de emergencia en Biobío y Ñuble tras incendios forestales

    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    Lo más leído

    1.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    2.
    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    3.
    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    4.
    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    Desde camiones a comida: el apoyo de los privados a zonas afectadas por el fuego

    5.
    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado
    Chile

    Detienen a acusado de provocar uno de los incendios en Concepción: usaba cocina en mal estado

    De Siches a Cordero: la disímil performance de los independientes del gobierno de Boric

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050
    Negocios

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    A menos de 50 días del fin del gobierno de Boric, proyectos en evaluación ambiental suman US$91.111 millones

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche
    El Deportivo

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    “Va a ser una recuperación lenta y dolorosa”: Ruy Barbosa está en Chile y ya fue operado luego de su accidente en el Dakar

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU
    Mundo

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer