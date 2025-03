Rodrigo Vidal, rector de la Usach: “Si los candidatos presidenciales no consideran la educación superior como prioridad, Chile no saldrá adelante”

Esta jornada, el rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal llamó a los candidatos presidenciales a revelar ante el país cuál es su proyecto de priorización de la educación superior para liderar el país en los próximos cuatro años.

Sus dichos fueron realizados durante una reunión entre los rectores del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) realizada en las instalaciones de la Usach esta jornada.

Durante la reunión, Vidal expresó que si los aspirantes a La Moneda no consideran a la educación superior con docencia, investigación e innovación como prioridad país, “no vamos a salir adelante”. “Ya sea que utilicemos los conceptos de desarrollo, de desarrollo industrial, tecnológico… no vamos a salir”, enfatizó.

Junto con esto, agregó que los grandes países que surgen son aquellos que fortalecen su educación superior.

“Por ende, si la educación no es prioridad no tenemos ninguna alternativa. Yo invitaría a las candidatas y candidatos a decirnos cuál es su proyecto de priorización para la educación superior”, expresó.

Asimismo, el rector fue enfático en precisar que para que la educación se haga parte de las prioridades del país debe contar con un presupuesto acorde a su importancia.

“Yo no quiero ser grosero con nadie, pero si no levantamos el nivel de capacitación, intelectual cultural, técnica de quienes toman decisiones en este país, Chile difícilmente va a salir adelante al menos hacia el norte que todos esperamos”, indicó.

Sumado a esto, el rector de la Usach precisó que en la medida que tengamos más doctores y magísteres, habrá mayor capital humano tomando decisiones en este país.

Lo que se espera para este año en el CUECh

Por otra parte, y refiriéndose al encuentro del Consorcio de Universidades Estatales, Vidal insistió en que la Educación Superior Pública no ha sido prioridad de los gobiernos hace ya más de 40 años, y el rol que juega el CUECh es absolutamente fundamental para apoyar e impulsar políticas de Estado, pero también para -desde allí -intentar estimular un mejoramiento generalizado de la Educación, no solo Superior sino que también Media, Básica y Pre Básica.

“Las universidades estatales tienen una obligación no solo misional sino que moral y ética de mostrar un norte a la sociedad, un norte que a veces no gusta. Nosotros como universidades estatales no estamos llamados a decir lo que a la gente le gusta, sino lo que la sociedad necesita”, concluyó la autoridad de la Usach