    Nacional

    Rubio afirma que “Venezuela está mucho mejor” tras la captura de Maduro y defiende la operación militar de EE.UU.

    El secretario de Estado de Estados Unidos sostuvo que la intervención abrió “una oportunidad real” para el país sudamericano, en medio de críticas de aliados por la acción en Caracas.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Marco Rubio

    El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este domingo que la situación en Venezuela “está mucho mejor” que hace seis semanas, atribuyendo esa mejora a la incursión militar estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

    Durante una rueda de prensa en Bratislava, junto al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, Rubio defendió con firmeza la operación y aseguró que, aunque queda “un largo camino por recorrer” y “mucho trabajo por hacer”, la acción permitió abrir lo que calificó como “una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas”.

    Según el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de la operación se hicieron “varias ofertas” al exmandatario venezolano que “él decidió rechazar”, por lo que -según su visión-, la acción fue “necesaria” y un éxito del cual Estados Unidos puede sentirse “orgulloso”.

    Las declaraciones ocurren en medio de críticas de aliados internacionales, incluido el propio Fico, quien cuestionó la incursión en Venezuela como una ruptura del marco de orden mundial vigente.

    Rubio reconoció que hay países cercanos a Estados Unidos a los que “no les gustó” la operación, pero aseguró que las diferencias de opinión no impiden la cooperación entre naciones.

    La defensa estadounidense del operativo también surge en el contexto de una discusión más amplia sobre el futuro político y económico de Venezuela tras la captura de Maduro, con cambios en la gestión de los recursos petroleros, la liberación de presos políticos y nuevas perspectivas de reformas, según reportes internacionales posteriores a la operación.

    Además de abordar la situación venezolana, Rubio aprovechó la conferencia para referirse a otros temas globales, como las negociaciones indirectas con Irán, calificando la relación con ese país como un desafío geopolítico marcado por decisiones basadas en teología, y asegurando que, pese a la complejidad de lograr un acuerdo, Estados Unidos intentará avanzar en ese terreno.

