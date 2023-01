SAG confirma primer caso de gripe Aviar en Valparaíso: el afectado es un pelícano

Este domingo se confirmó el primer caso de gripe Aviar en la Región de Valparaíso.

La noticia, la dio a conocer la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, quien señaló que el sábado fue informada del caso a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Tras ello, convocó a una mesa técnica, efectuada ayer.

En esa reunión, explicó la autoridad, se conversó sobre “los primeros ajustes, para conocer en profundidad cómo se comporta este virus y cómo desde los distintos organismos públicos y ciudadanía podemos aportar para enfrentarlo”.

Una de las medidas que se tomó fue solicitar el cierre preventivo de la Reserva Nacional El Yali, con el fin de “encapsular lo máximo posible los casos de gripe Aviar en la región”, afirmó González.

Sobre el ave infectada, el director regional del SAG Valparaíso, Pedro Behro, informó que se trata de un pelícano que fue encontrado en la playa de Tunquén, “eso es muy importante, porque reafirma que los sistemas de vigilancia están funcionando”, destacó.

Respecto a la transmisión de la gripe, Behro explicó que la enfermedad proviene del hemisferio norte, y recordó que el 7 de diciembre pasado se confirmó el primer caso en la Región de Arica y Parinacota “y, por lo tanto, con el movimiento de las aves el virus se ha ido desplazando”.

Sobre una posible expansión del virus, la autoridad aseguró que es “importante” detectar los casos positivos, “de manera que el virus no se disemine”. No obstante, aclara que, la desventaja en este caso es que la influenza la transmiten las aves “y no las podemos detener”.

Por esa razón, asegura, es “importante que nosotros evitemos que esas aves tomen contacto con aves de los productores -lo que llamamos traspatio- o incluso el llamado es que la gente no las mueva hacia el interior, porque finalmente están moviendo el virus y eso es lo que queremos evitar”.

Ya son cuatro semanas en que se han reportado casos de gripe Aviar en el país, lo que preocupa a las autoridades. Desde el SAG, aseguran, han ”sido eficientes”, sobre todo, “en evitar que esto ingrese a la cadena productiva, ya sea de traspatio o comercial”. “Ahí debería estar radicado un esfuerzo. También, quiero manifestar que nosotros como servicio estamos muy preocupados por el impacto que estas muertes de este tipo de aves van a tener en la biodiversidad. Lo principal es que estemos muy atentos”, aseveró Behro.

Recomendaciones para la población

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza Aviar, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a aves. Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), señala que se han notificado casos esporádicos en seres humanos.

Es por ello que desde el SAG recomiendan no manipular las aves ni sus cadáveres, y que se les notifique en caso que se divise un ave desorientada o solitaria, es decir, cuando abandonan su grupo o se posan en zonas que normalmente no son las habituales.

“Por ejemplo, que lleguen a zonas más urbanas en el caso de los pelícanos. Aprovechar de decir que el pelícano es la especie que se ha visto más afectada, y eso es coincidente también con los datos de otros países”, explicó el director regional del SAG.

Finalmente las autoridades hicieron un llamado a la “calma” y explicaron que, por más que se sienta el deseo natural de ayudar al animal, “lo que tiene que hacer es avisarle al organismo pertinente, en este caso el SAG”.