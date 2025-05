Salud responde a informe de la Cámara por tratamiento hormonal y retruca que el PAIG es solo acompañamiento psicosocial

De acuerdo a la descripción que se puede leer en las páginas del gobierno, el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) está dirigido a personas trans y de género no conforme de 3 a 17 años de edad y a sus familias, a través de tres componentes: atención género-afirmativa, orientación familiar, e inclusión de niños, niñas y adolescentes en el entorno educacional.

El tema es que sus críticos señalan que el PAIG es un vehículo para las terapias hormonales y que se han derivado -o recomendado- a personas a dichas terapias.

Con todo eso como contexto, durante la jornada de este jueves, con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un duro informe de la Comisión Investigadora sobre este programa. Documento no vinculante, pero que sí entrega varias recomendaciones, especialmente al Ministerio de Salud, incluyendo la suspensión inmediata del programa.

Así también se le recomendó a la cartera ordenar, mediante una Resolución Exenta, que en la red pública de salud “no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme”.

También se recomienda una revisión de antecedentes de todos los menores de edad que están actualmente bajo tratamientos hormonales, para entregar un informe con esta información a las Comisiones de Salud y de Familia del Senado y de la Cámara de Diputados.

Junto con esto, se indica que el Ministerio de Salud debe reformular la elaboración de los lineamientos para terapia hormonal.

Además, se sugiere enviar los antecedentes a la Contraloría General de la República para que realice auditorías a todo el sistema público de salud, en especial a los Hospitales y Servicios de Salud para determinar aquellos menores que se encuentran en el PAIG, que reciben tratamiento hormonal, y si hay consentimiento al respecto.}

Sumado a ello, se recomienda realizar modificaciones legislativas a la ley de identidad de género para “garantizar el deber y derecho preferente de los padres o representantes legales de educar a sus hijos, en cuanto al ingreso y/o derivaciones de estos programas”, así como también “eliminar el enfoque género afirmativo”.

Sin embargo, consultados por La Tercera desde el Minsal aseguran que este programa “es de carácter exclusivamente psicosocial, creado en cumplimiento del mandato establecido en la Ley N°21.120 del año 2018, y regulado por un reglamento debidamente tramitado y aprobado por la Contraloría General de la República en 2019. Cualquier cambio en este sentido requiere una modificación de la ley".

También aclararon que “el PAIG no contempla la prescripción de terapias hormonales ni intervenciones quirúrgicas. Este programa busca brindar acompañamiento profesional multidisciplinario mediante duplas de profesionales psicólogos y trabajadores sociales, orientado a reducir factores de riesgo y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo, la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien integró la comisión, afirmó que “el PAIG fue creado por ley para acompañar, no para medicalizar. Pero durante el trabajo de la comisión investigadora recibimos testimonios de familias que, desde o junto al PAIG, fueron derivadas a tratamientos hormonales sin lineamientos técnicos, sin protocolos específicos por edad y sin garantías suficientes”.

Eso sí, aseguran que revisarían el material: “Agradecemos las recomendaciones formuladas por la comisión, entendiendo que representan una oportunidad para fortalecer la calidad de nuestros programas y la transparencia en la gestión pública (...) informamos que las recomendaciones de la comisión están siendo estudiadas en detalle por nuestros equipos técnicos”.

Las reacciones

El informe encendió varias alarmas, dentro y fuera del Congreso.

Una de las primeras en salir a manifestar su posición en contra fue la diputada Emilia Schneider (FA), quien integró la comisión investigadora y expresó su molestia a través de redes sociales.

“Se aprueba informe del odio contra personas trans. No es vinculante, pero es un nefasto precedente. La ultra derecha quiere quitarnos nuestros derechos. Vamos a seguir luchando para evitarlo. Atentis con los votos, los verdes no tienen compromiso con las diversidades sexuales", señaló la parlamentaria.

Las organizaciones de diversidades sexuales tampoco callaron su molestia con el trabajo de la comisión.

Desde la Fundación Iguales, calificaron la aprobación del informe como un “retroceso alarmante”. La directora ejecutiva, María José Cumplido, señalo que “la aprobación de la comisión investigadora no solo es una mala señal y un ataque directo a cientos de familias con hijos o hijas trans, sino que también es un avance de ideas anticientíficas que ponen en peligro la salud y libertad de las personas”.

“El texto del informe aprobado es escandaloso, porque busca quitarle el acceso a la salud a menores de edad trans, incluyendo negarle el acompañamiento psicosocial que incluye además a sus respectivas familias”, agregó. Y sumó: “Asimismo, atenta contra la inclusión escolar, ya que pretende eliminar algo tan esencial como el uso del nombre social en espacios educativos. En suma, le quita derechos y libertades a las personas trans, especialmente a menores”.

Al cierre, Cumplido señaló que “si bien su contenido no es vinculante, estaremos alerta las consecuencias políticas y legislativas que pueda producir y continuaremos trabajando por evitar retrocesos respecto de los derechos de las personas trans”.

En tanto, desde la Asociación Organizando Trans Diversidades Chile (OTD), señalaron: “Votar a favor del informe CEI-57 y en contra de nuestros derechos, es votar en contra de nuestra existencia y de nuestros Derechos Humanos”.