Salud y Fonasa activan convenio con prestadores privados para entregar atención de salud gratuita a los damnificados por incendios

En el marco de la emergencia por los incendios forestales en el sur del país, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al director de Fonasa, Camilo Cid, han anunciado la activación de un sistema especial de atención de salud para emergencias y desastres.

Este mecanismo extiende la cobertura de Copago Cero hacia las personas damnificadas, permitiendo así que dispongan de prestaciones de salud ambulatorias mediante prestadores privados en convenio, y sin costo.

Según explicó la ministra Aguilera, este convenio se traduce en que las personas, una vez que completen su ficha FIBE y estén así en el listado de los damnificados, “van a poder acceder a atencione s dentro de e s to s centro s privado s en complemento a la atención que no s otro s entregamo s en lo s centro s público s con un Copago Cero, a través del convenio que está extendiendo Fonasa con cada uno de ellos“.

Asimismo, el director de Fonasa destacó que este mecanismo fue activado a partir de este domingo, en donde se contactaron con las clínicas para así aplicar este sistema, el cual también ha sido en otras situaciones de emergencia, como fue para los damnificados del incendio en Viña del Mar y Valparaíso el 2024,

En este caso, los centros privados que se adscribieron a este convenio son Bupa, ACHS, UC Christus, Sanatorio Alemás, Clínica Biobío, y Andes Salud,. Aquellos que tienen redes fuera de la región, el beneficio también se extienden, considerando que hay damnificados que se están quedando en casas de familiares y no se están quedando en la región.

“En este caso la situación es similar en cuanto al acceso, de lo que se trata es que las personas damnificadas puedan atenderse en estas seis clínicas que estamos suscribiendo convenios, de forma gratuita, de forma electiva y de forma espontánea -en el sentido de que sea cuando lo necesiten, para que no tengan ninguna barrera", explicó.

De esta forma, los afectados por los incendios podrán tener su atención y acceso a la salud resuelto.

Este convenio se ampara bajo el decreto de emergencia y tiene esa duración, es decir hasta el 31 de marzo -a menos que la alerta se extienda-. Posterior a esto, los pacientes vuelven a los servicios de salud a los que están adscritos.

En cuanto a cómo acceder a este sistema, Cid explicó que las personas deben contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y con esto, llamar al call center de Fonasa para pedir un ID (número de identificación). Con ese número de serie podrán acceder a la clínica que decidan ir.