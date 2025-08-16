Santiago suma 176 buses eléctricos y un nuevo recorrido en la zona norte

La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, dio la partida a un nuevo recorrido para la zona norte de Santiago, y anunció la incorporación de 176 buses eléctricos que reemplazarán a buses diésel.

Junto a los alcaldes de Conchalí, René de la Vega, y de Recoleta, Fares Jadue, dio la partida oficial al nuevo servicio B41, el que ya está en funcionamiento desde este sábado y que se estima beneficiará semanalmente a más de 11 mil usuarios de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta.

En específico, el recorrido B41, que funcionará entre Huechuraba y Recoleta de lunes a domingo entre 05.30 a 23.40 horas, entregará una nueva alternativa de viaje a los vecinos del sector Gonel y Barrio La Palma Sur, en la comuna de Conchalí.

Además conecta con las estaciones de Metro: Hospitales, Conchalí (línea 3), Cerro Blanco (línea 2) y el Mall Plaza Norte. (ver mapa nuevo B41).

Estas nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores USB y sistemas de televigilancia interno.

Nuevos buses

Tapia también destacó la incorporación de 176 nuevos buses eléctricos que, también desde este sábado, reemplazan a los antiguos buses a diesel en recorridos de distintas comunas del país.

“La transformación del sistema Red Movilidad en la capital se consolida con el inicio de la operación de 300 nuevos buses eléctricos, con lo cual alcanzamos el 45% de la flota de Red Movilidad con un estándar eléctrico y más del 70% con un estándar Red Movilidad”, afirmó.

Añadió que “de esta forma, seguimos avanzando en la incorporación de 1.800 buses eléctricos en los próximos 6 meses”.

Actualmente, el sistema cuenta con 2.845 buses eléctricos (45% de la flota) y con esta incorporación se avanza hacia la meta de que a fines de 2025 el 68% de los buses de RED Movilidad sean eléctricos, es decir, un total estimado de 4.400 unidades en circulación.