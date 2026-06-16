Sauerbaum advierte que serían “mucho más de 200″ los niños haitianos involucrados en vuelos irregulares

Hasta el Palacio de La Moneda llegó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, para reunirse con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a propósito de la investigación abierta por la Fiscalía Nacional sobre la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile durante enero y abril de 2025.

Según los primeros antecedentes, serían cerca de 200 menores de edad que ingresaron al país de forma irregular a través de vuelos chárter, los que no contaron con el control adecuado por parte de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía está investigando trayectos donde más de diez niños, en promedio, viajaban desde Haití a Chile con un adulto a cargo, persona que no tenía parentesco con los menores.

De momento se desconoce el paradero de los niños y adolescentes, por lo que las investigaciones están orientadas a dar con sus ubicaciones y determinar responsabilidades en la causa, donde podría haber delito de trata de personas.

Previo a su reunión con Pavez, Sauerbaum habló escuetamente con la prensa: “Nosotros estimamos que son mucho más de 200 (niños)” , sostuvo, aclarando que entregará más detalles post reunión.

Previamente el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en conversación con radio Duna, advirtió que la cifra de víctimas es alta, y no descartó que aumente a medida que avance la investigación.

Junto con ello, señaló que aún no hay claridad respecto a cuándo ingresó el primer vuelo de este tipo al país. El fiscal enfatizó en que el periodo analizado podría “extenderse tanto hacia adelante, es decir, más allá de abril del 2025, como hacia atrás, antes de enero del año 2025″.