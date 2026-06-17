Sauerbaum se reúne con fiscal nacional por investigación a ingresos de niños haitianos y apunta a administración Boric

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió con el fiscal nacional, Ángel Valencia, por la denuncia que realizó el organismo respecto a eventuales delitos de trata de personas por los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país bajo la modalidad de reunificación familiar.

Migraciones denunció la situación a propósito de una fiscalización que realizó la Contraloría General de la República.

“Entre el año 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares, la mayoría de ellos menores de edad. Lo de Contraloría es una investigación que se limita a un grupo muy pequeño, de 105 menores, pero evidentemente son muchas personas más involucradas”, explicó el director de Migraciones.

Sauerbaum indicó que en su encuentro con Valencia en dependencias del Ministerio Público en Santiago la mañana de este miércoles, entregaron al fiscal nacional “una serie de documentos” respecto a los hechos que se indagan.

La autoridad planteó que comunicaron al jefe del Ministerio Público su preocupación por lo que describió como “situaciones que son muy complejas y en donde hay delitos múltiples”.

“El fiscal nacional nos ha expresado que hay distintos fiscales que están investigando distintas causas, pero que van a tratar de reunificarlas en una sola para poder abordar el fenómeno completo, como tráfico de migrantes, como también engaño a los padres, como también otros delitos que se están investigando”, expuso.

Sauerbaum recalcó que lo que más importa es dar con el paradero de los niños.

“La Contraloría hizo una muestra de todos estos niños, una muestra de 105. De los 105 no encontró 64. Si autorizaron, del 2022 al 2025, 16.400 niños, podrán entender que son mucho más que eso, que no tenemos un paradero”, sostuvo.

Según explicó, en forma recurrente, los menores salían de Haití a República Dominicana y desde allí tomaban vuelos hacia Chile.

“Muchos de ellos, con toda su documentación, sin ningún inconveniente, pero en muchos casos hoy día no tenemos el paradero de estos niños, fundamentalmente, porque no se hizo una labor dedicada y fina”, aseguró.

Apunta a oficio de mayo de 2024

El director de Migraciones corroboró que “hay múltiples denuncias” que se han hecho desde 2023 sobre el tema.

Su antecesor en el cargo, Luis Thayer, durante la administración del Presidente Gabriel Boric, alertó sobre los vuelos.

“Pero, a nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior el año 2024 haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control. Hay un oficio enviado por la administración anterior, en mayo del 2024 que le pide al propio Servicio de Migraciones que rebaje los trámites y facilite el ingreso de los niños dado la situación de violencia y la situación irregular que vivía Haití. Y eso, obviamente, pudo haber traído como consecuencia el ingreso masivo de niños”, apuntó Sauerbaum.

La autoridad precisó que la Contraloría no ha terminado de hacer toda la investigación y explicó que cuando eso finalice llevarán adelante hacer los sumarios respectivos.

“Nosotros no podemos determinar hoy día responsabilidades. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos poniendo al fiscal todos los antecedentes, que el servicio tenga, quedamos de acuerdo en tener reuniones permanentes para poder entregar la documentación respectiva que vayamos generando y que vayamos consiguiendo porque nosotros también vamos a hacer nuestra investigación”, anunció.