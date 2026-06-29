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    Se elevan a tres las víctimas chilenas por terremotos en Venezuela y Pavez apuesta por reinicio de relaciones diplomáticas

    Mientras la Cancillería ha mantenido conversaciones con familias afectadas, el subsecretario del Interior comprometió colaboración en los requerimientos de las autoridades venezolanas. Aunque la emergencia es la prioridad, el militante UDI deslizó que estos contactos "pueden dar pie a un avance más fluido y más rápido, a una diplomacia estable entre Chile y Venezuela”.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Sebastián Escobar F.
    MARIO TELLEZ

    Este domingo la Cancillería confirmó el deceso de otros dos ciudadanos chilenos en Venezuela tras los terremotos que asolaron dicho país. De esta forma, se elevó a tres la cifra de compatriotas que se contabilizan entre las víctimas fatales de la tragedia.

    Por medio de un comunicado, la cartera que lidera Francisco Pérez Mackenna informó que ambos casos fueron ratificados por familiares de las víctimas. Desde el Ministerio, recalcaron que se mantienen en contacto con ellos y que se les está entregando “asistencia, orientación y contención”.

    “El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”, sostuvieron.

    Los antecedentes, cabe hacer presente, se conocieron luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregara detalles sobre una de las nuevas víctimas. Esto, tras su viaje al afectado país.

    En conversación con Estado Nacional de TVN, la autoridad señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha mantenido contactos permanentes con familiares y redes disponibles en el país caribeño, considerando especialmente que Chile no cuenta actualmente con relaciones diplomáticas con Venezuela. Por lo mismo, insistió, todo se ha realizado con los cuidados correspondientes.

    El subsecretario explicó que la segunda víctima chilena se trataba de una persona que residía desde hace años en Venezuela y que tenía hijos e hijas venezolanas adultas.

    Junto con ello, Pavez también señaló que se han realizado gestiones para asistir a una familia integrada por un padre chileno, una madre venezolana y un niño chileno, quienes permanecían en Venezuela y habrían dormido en la calle tras la catástrofe. Según detalló, Cancillería logró gestionar apoyo para una estadía en hotel y el retorno a Chile mediante un vuelo comercial.

    Más tarde, además, el subsecretario señaló ante las consultas de la prensa que se habilitó la salida de una ciudadana venezolana que se mantenía en Chile en condición migratoria irregular, que requirió salir del país para asistir a su familia en su país de origen. Esto, tras la muerte de sus tres hijos y de su madre.

    De la misma forma, ratificó que las colaboraciones con Venezuela se mantendrán, señalando que así se lo manifestó a las autoridades de dicho país, para ir contribuyendo en lo que vaya siendo requerido. “La siguiente fase de la ayuda es a requerimiento de las autoridades venezolanas, y lo estamos trabajando con ello y también con nuestros equipos de Senapred”, apuntó.

    Todo lo que estamos haciendo requiere de mucha delicadeza, prudencia, buena voluntad. Y en ese sentido, lo que se ha trabajado, nos parece que está completamente a la altura (...) Nosotros vamos a poner a disposición de nuestro director de asuntos consulares lo que requiera para estos fines. La voluntad del Ejecutivo es poder ayuda”, agregó.

    Lo más problema, adelantó, es que en los próximos días se concrete el envío de más ayuda. “Esto requiere una logística compleja, pero estamos en contacto con las autoridades para orientar la ayuda”, sumó.

    Ventana de oportunidad

    Si bien Pavez fue enfático en sostener el objetivo de su visita a Venezuela fue presentar al grupo de bomberos que está colaborando en los rescates, y que están concentrados en que la emergencia sea superada, también dejó entrever que hay posibilidades de que este acercamiento favorezca futuras conversaciones para retomar las relaciones diplomáticas con ese país.

    “Chile no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo tanto no hay autoridades chilenas allá (...) Pero tenemos una oportunidad que nosotros queremos aprovechar de manera muy respetuosa”, manifestó en TVN, al tiempo que agradeció que se le permitiera el ingreso tanto a él como al director general de Asuntos Consulares de Chile, Hernán Núñez, y los equipos que están colaborando.

    Según Pavéz, “la recepción fue de mucha gratitud. El hecho de que pueda estar nuestro director consular allá es una muestra, es un avance”, aunque también sinceró que “estamos muy lejos todavía de concretar algo porque la prioridad es la emergencia y en eso hay que ser muy respetuoso con el Gobierno venezolano, con sus autoridades, pero hay muy buena recepción”.

    Enfatizó, con todo, que “Chile está dando todas las señales” en dirección de que esta diplomacia humanitaria que se ha evidenciado pueda allanar una eventual diplomacia política en un futuro no muy lejano.

    “La señal que está dando Chile es muy clara sobre la necesidad de abrir una conversación. Nuestra Cancillería lo ha ido trabajando, pero no es fácil, y ahora tenemos una posibilidad que queremos aprovechar de manera muy respetuosa”, reiteró.

    Compromiso Minsal

    En línea con el compromiso que manifestaba Pavez, el Ministerio de Salud también confirmó el apoyo en materias sanitarias, con la disposición de un cargamento de 30.000 dosis de vacunas contra la difteria y el tétanos. Esto se entregó a un operador que hará el traslado hasta la nación afectada.

    “El Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional”, señaló al respecto la ministra May Chomali.

    Por medio de su cuenta en X, también sumó: “Este envío forma parte de la ayuda humanitaria que Chile entrega para la prevención de enfermedades y el apoyo oportuno, que son fundamentales para proteger a las comunidades afectadas. Nuestro reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible esta misión humanitaria”.

    Más sobre:Máximo PavezCancilleríaVenezuelaTerremotos VenezuelaHernán Núñez

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