    Nacional

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    El hecho ocurrió el 7 de enero de 2025 en Quilicura y afectó a la mujer y a la hija de un conocido narcotraficante de la zona, que se encuentra actualmente en prisión.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    PDI

    Personal de la PDI logró la captura de un adolescente vinculado al secuestro de una mujer de 37 años y su hija de 17, con cobro de rescate, registrado el 7 de enero de 2025 en la comuna de Quilicura.

    El sujeto, quien formaba parte de un grupo de hombres que el día en cuestión interceptó a las mujeres para llevárselas en contra de su voluntad, fue formalizado por los delitos de secuestro y sustracción de menores, por lo que quedó con la medida cautelar de internación provisoria.

    Según relata el fiscal de Alta Complejidad Claudio Orellana, de la Fiscalía Metropolitana Sur, el hecho se produjo cuando “un grupo de personas, todos hombres, mayores y menores de edad, del cual formaba parte este adolescente, procedieron a secuestrar a dos mujeres, madre e hija, y posteriormente a hacer cobro de un rescate por su liberación”.

    La investigación se realizó en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros Metropolitana, cuyos detectives detuvieron finalmente al sujeto.

    El secuestro

    El plagio se concretó cuando las dos mujeres se trasladaban en un automóvil el 7 de enero de 2025, en la comuna de Quilicura.

    En momentos en que cruzaban la intersección de las calles Balmaceda con Gabriela Mistral, fueron interceptadas por otro vehículo, del cual descendieron una serie de sujetos -varios de los cuales ya están detenidos- que procedieron a intimidar a las víctimas, para luego huir con ellas y su automóvil.

    Según fuentes policiales, las afectadas serían la mujer y la hija de un conocido narcotraficante que se encuentra recluido en Colina.

    Los secuestradores habrían exigido el pago de mil millones de pesos para liberar a ambas mujeres, de los cuales se habría pagado la mitad: $500 millones, tras contactar de forma directa al delincuente encarcelado.

