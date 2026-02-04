Se registra homicidio frustrado en sector de la Vega Central: hombre ecuatoriano fue víctima de disparos

Durante la noche de este martes se registró un homicidio frustrado en las inmediaciones de la Vega Central, específicamente en la intersección de las calles Antonia López de Bello con Avenida La Paz, comuna de Recoleta.

En concreto, un hombre de 31 años, de nacionalidad ecuatoriana y de situación migratoria irregular, fue víctima de múltiples impactos balísticos.

Al ser encontrado por Carabineros -en medio de un patrullaje- fue trasladado hasta el Hospital San José, donde actualmente se encuentra siendo intervenida por personal médico y fuera de riesgo vital.

Según señaló el subinspector Luis Sanhueza, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, “en estos momentos, personal del Laboratorio de Criminalística se encuentra realizando las pericias correspondientes, levantando evidencia de materia hematológica y balística, así como también nosotros mantenemos personal empadronando testigos y en búsqueda de cámaras de seguridad para que nos permita establecer fehacientemente la dinámica de los hechos”.