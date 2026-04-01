Secuestraron al conductor: Carabineros detiene a banda que robó 23 toneladas de pescado desde camión

Carabineros reportó la detención de un grupo de cinco sujetos que secuestró a un camionero para robar una carga de 23 toneladas de pescado que transportaba por la Ruta 5 Sur en San Fernando, región de O’Higgins.

De acuerdo a los antecedentes, el hecho comenzó en la comuna de Curicó, cuando los sujetos interceptaron el camión, apoyados por una serie de vehículos que facilitaron su huida y el secuestro del conductor.

“Esa situación fue visualizada por testigos en la ruta, quienes informaron a Carabineros, iniciándose un seguimiento controlado”, indicó el teniente coronel Marcelino Espinoza, de la Prefectura Colchagua.

El operativo culminó en el sector de una estación de servicio en Los Lingues, cerca del kilómetro 130, donde fueron interceptados los individuos tras un seguimiento que se extendió por varios kilómetros en dirección al norte.

En la persecución, los sujetos efectuaron al menos tres disparos contra el personal policial. Tras interceptarlos, Carabineros logró detener a los sujetos, liberar al conductor secuestrado y recuperar la carga.

Durante el procedimiento se incautaron dispositivos inhibidores de señal, utilizados comúnmente para bloquear sistemas de rastreo, y un arma de fogueo. Además, se recuperó el camión cargado con 23 toneladas de reinetas que se dirigía a la ciudad de Antofagasta, las cuales están avaluadas en más de $100 millones.