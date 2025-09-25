Segundo día consecutivo con servicio parcial: Metro cerró siete estaciones en Línea 1 y tras una hora se normaliza la red

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales sobre el cierre de siete estaciones de Línea 1, por persona en la vía, esto es segundo día consecutivo que sucede.

El servicio de transporte está disponible solo entre Los Dominicos a Estación Central, siendo las estaciones cerradas: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo.

Desde Metro compartieron el justificativo para las personas que se dirigían hacia su trabajo u otro compromiso, el incidente fue reportado a las 8.36 horas.

Según indicaron usuarios del sistema de transporte, quienes estaban entre el tramo suspendido debieron ser evacuados de los trenes. A las 9.51 horas, más de una hora después, se informó de la normalización de toda la red.

Mientras por parte de Red Movilidad señalaron que debido a la contingencia se disponen buses de apoyo paralelos a Línea 1 y 412, 106, I09, 401, 405, 418, 419, 421, 423, 424, 510, 516, 210, 210v y 210e.