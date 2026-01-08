SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Senador Castro (PS) atribuye a la oposición el retraso en discusión sobre ley de eutanasia

    El parlamentario aseguró que a pesar de que el proyecto estaba en segundo lugar en tabla, “la gente de derecha colocó a muchas intervenciones antes, cosa de llegar a la hora sin pasar al segundo tema de tabla”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Valparaíso, 21 de noviembre 2025. El senador Juan Luis Castro ofrece un punto de prensa. Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El senador e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), abordó en profundidad el proyecto de ley de eutanasia, tras la nueva dilatación de su discusión en el Senado. El parlamentario atribuyó aquel retraso, así como su frustrada votación, a las constantes intervenciones de la derecha en Sala.

    En conversación con Radio Agricultura, Castro aseguró que a pesar de que el proyecto estaba en segundo lugar en tabla, “la gente de derecha colocó a muchas intervenciones antes, cosa de llegar a la hora sin pasar al segundo tema de tabla”, sostuvo.

    Además relató que el proyecto se retrasó debido a que la oposición evitó discutirlo durante el periodo de elecciones presidenciales y que recientemente, pese a que se logró poner la iniciativa en tabla, su discusión volvió a postergarse.

    Imagen referencial de eutanasia.

    Castro sostuvo que el bloqueo de la discusión “es lo peor que puede pasar”, especialmente en una iniciativa que, según planteó, lleva más de una década en espera. Aún así, declaró que seguirá insistiendo durante las siguientes reuniones para que el proyecto entre en tramitación nuevamente.

    “Me choca que los sectores de derecha estén hoy día en un criterio totalmente antagónico de ‘viva la libertad’ y resulta que aquí se impide la discusión justamente cuando se trata de ejercer una libertad para las personas”, afirmó Castro.

    Adicionalmente, el senador defendió que la iniciativa abre una opción regulada y no obliga a nadie a someterse a la muerte asistida. “Aquí se trata de que tome una decisión en libre conciencia (…) sin influencias ni de terceros ni de intereses que puedan estar en juego”, remarcó.

    El senador aclaró que, en caso de que la iniciativa fuera aprobada, volverá a la Comisión de Salud para su discusión o, de lo contrario, pasará a comisión mixta.

    Imagen referencial del Senado. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
    Más sobre:Juan Luis CastroEutanasiaSenadoProyecto de ley

