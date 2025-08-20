Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

El 28 de junio del año en curso, el influencer estadounidense Ethan Guo (19) fue detenido tras aterrizar su aeronave marca Cessna en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, en isla Rey Jorge, parte del Territorio Antártico Chileno.

Aunque en ese entonces afirmó que la maniobra correspondió a una situación de emergencia -tras presentar un plan de vuelo para sobrevolar Punta Arenas-, en su propio sitio web Guo indicaba que pretendía llegar a la Antártica, para concluir su cruzada de volar por siete continentes, en el marco de una campaña de recaudación de fondos para el combate del cáncer infantil.

Así, se le imputaron dos delitos del Código Aeronáutico, uno en razón de entregar datos falsos y el otro por ingresar a un aeródromo sin autorización legítima. Tras esto, el pasado 11 de agosto, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó la suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público para Guo bajo las condiciones de donar US$ 30.000 dólares -casi $ 30 millones- a la Fundación Nuestros Hijos, la cual asiste a niños con cáncer y con problemas socioeconómicos, en un plazo no mayor a 30 días. Además, se decretó la prohibición de ingreso de Guo a territorio nacional por el término de tres años. Esto, mientras su aeronave continúa retenida por las autoridades.

En este escenario, los senadores Francisco Chahuán y Alejandro Kusanovic, de la bancada RN, anunciaron este martes gestiones diplomáticas y humanitarias para asistir al influencer norteamericano.

Los parlamentarios explicaron que, si bien el ingreso se realizó sin los permisos correspondientes, se trata de una situación que requiere un enfoque humanitario para garantizar la seguridad del ciudadano extranjero, quien habría emprendido la travesía como parte de un registro audiovisual para sus plataformas digitales, enmarcado en su campaña de recolección de fondos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Francisco Chahuán, convocó para este miércoles a las 15 horas una sesión especial destinada a abordar la situación del joven piloto , que se encuentra impedido de reanudar su ruta humanitaria. A esta cita -aseguraron desde RN- asistirán representantes del gobierno, de la Armada y la defensa de Ethan Guo.

“Estamos frente a un proceso judicial y a la retención de la aeronave que ha afectado gravemente la salud de Ethan Guo, con una pérdida de más de 10 kilos. Su mision solidaria internacional, destinada a recaudar fondos para niños con cáncer, se encuentra interrumpida. El objetivo es escuchar a todas las partes, conocer los antecedentes técnicos y jurídicos, y buscar una salida humanitaria y proporcional”, explicó Chahuán.

El parlamentario RN agregó que “corresponde que la investigación siga su curso, pero debe hacerse con sentido de realidad, proporcionalidad y sentido común. No podemos permitir que un joven que impulsa una causa solidaria mundial sea tratado como un delincuente común”.

La iniciativa fue respaldada por el senador Alejandro Kusanovic, representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el propósito de esclarecer antecedentes y resguardar el debido proceso.

“Ethan Guo es un joven de apenas 20 años que ya ha cruzado el Atlántico tres veces y que emprendió esta travesía con permisos y aprobaciones en regla para cumplir una misión solidaria. No se trata de una aventura irresponsable, sino de un esfuerzo humanitario por recaudar fondos contra el cáncer”, sostuvo.

“Nadie está diciendo que no pudo haber cometido un delito, pero el trato no es el adecuado. Debieron haberlo dejado volar de vuelta a Punta Arenas, haberle pasado las multas correspondientes, pero lo están tratando como el peor de los asesinos”, cerró.