SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Donación de $ 30 millones y la prohibición de volver a Chile: el inesperado final del viaje a la Antártica de un influencer estadounidense

El extranjero estaba imputado por dos delitos del Código Aeronáutico por un vuelo no autorizado al continente blanco. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional de la investigación y fijo dos condiciones.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews

El 24 de junio de 2025 el influencer estadounidense Ethan Guo (19) llegó a territorio nacional en su aeronave marca Cessna. Ingresó por Perú y aterrizó primero en el aeródromo El Tuqui, ubicado en Ovalle.

El motivo de su arribo no era precisamente llegar a Chile, sino más bien, según explica en su página web, llegar a la Antártica y concluir con su cruzada de volar por siete continentes. Un viaje con el cual busca sensibilizar a posibles donantes y recaudar un millón de dólares para la investigación del cáncer infantil.

“En 2021, a mi primo le diagnosticaron cáncer. Lo admiro. Me inspiró a tomarme la vida más en serio y a unirme a la lucha contra el cáncer. Quiero aprovechar cada oportunidad para concienciar sobre el cáncer infantil y la necesidad de intensificar la investigación para encontrar métodos de prevención y tratamiento”, dice en su sitio, donde, además, tiene un apartado para quienes quieran entregar una donación.

Sin embargo, su viaje, que partió el 24 de septiembre de 2024 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, se vio drásticamente interrumpido al llegar al continente blanco. El 28 de junio fue detenido en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, en isla Rey Jorge, lugar donde aterrizó, según dijo, por una situación de emergencia. Se le imputaron dos delitos del Código Aeronáutico, uno en razón de entregar datos falsos y el otro por ingresar a un aeródromo sin autorización legítima.

Esos dos delitos, contemplados en los artículos 194 y 197 de esa ley, son rechazados por su abogado, Jaime Barrientos, quien presentó un escrito argumentando que no se configuran. De hecho, presentó un pantallazo de una comunicación vía WhatsApp entre el jefe del Subdepartamento de Servicios de Aeródromos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Jan Carlos Oneto, y su representado, donde el estadounidense consulta si puede aterrizar en el aeródromo Teniente Marsh, ubicado en la Antártica, lo cual fue respondido afirmativamente por el funcionario de la DGAC.

Además, según su abogado, su plan no era llegar a la Antártica, sino que ir a Ushuaia, ciudad de Argentina.

Según la Fiscalía de Magallanes, Guo despegó a las 5.27 horas del 28 de junio de 2025, desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, proporcionando un plan de sobrevuelo por la ciudad con aterrizaje en el punto de despegue. Sin embargo, sin avisar a la autoridad aeronáutica, Guo se dirigió hacia el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, ubicado en la isla Rey Jorge del Territorio Antártico, terminal a la que arribó a las 11.34 horas.

Salida alternativa

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ofició una audiencia donde se discutió la suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público para Guo.

El juez Franco Reyes aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de US$ 30.000 dólares -casi $ 30 millones- a la Fundación Nuestros Hijos, la cual se dedica a asistir a niños con cáncer y con problemas socioeconómicos, en un plazo no mayor a 30 días. Además, se decretó la prohibición de ingreso de Guo a territorio nacional por el término de tres años.

Su abogado señaló a La Tercera que se comunicó con Guo quien se encuentra bien y agradecido de la FACH. Eso sí, según su abogado, en estos días de retención ha bajado 11 kilos. “A la luz de la evidencia aportada, no se verificaba ninguna de las dos figuras penales. Sin embargo, la salida alternativa permite cerrar el proceso sin tramitar un juicio que, con toda seguridad, se habría prolongado meses o años”, dijo su abogado.

Es en un recinto militar donde ha permanecido detenido durante todo este tiempo. También el abogado precisó que su idea es poder abandonar ese lugar en su propia aeronave en los próximos días. De hecho, de acuerdo a lo estipulado por el tribunal, una vez que vuelva, tiene un plazo máximo de 72 horas para donar el dinero.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, dijo que con “un incumplimiento de cualquiera de las condiciones, la causa se reabre y se sigue la investigación hasta poder llegar a la etapa de juicio oral”. El persecutor precisó que el avión no está incautado y que Guo debe hacer el pago de los días de guarda de la aeronave. Lo mismo con la manutención personal de estos días.

Más sobre:Ethan GuoAntártida

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

5.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.
Chile

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

LatamGPT: la IA latinoamericana que se prepara desde Chile alimentada con más de mil millones de documentos

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción
El Deportivo

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista