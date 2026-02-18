Senapred anuncia alerta roja en Lampa por incendio forestal y solicita evacuar sector de La Resiliencia
El siniestro denominado Camino El Noviciado 2 se encuentra en combate y ha consumido cerca de 20 hectáreas en el sector.
El Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Lampa por un incendio forestal registrado cercano a sectores habitados. Por ello, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) llamaron a evacuar el sector ubicado en la comunidad La Resiliencia-Las Parcelas.
El organismo emitió la activación de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), donde solicitan que abandonen las cercanías de la zona por el riesgo a ser afectados por el siniestro.
Por su parte, el director regional metropolitano (s) de Senapred, Paolo Marin, entregó orientaciones ante el proceso de evacuación asegurando que “llamamos a las personas a seguir las instrucciones de las autoridades, actuar con precaución y responsabilidad”.
Asimismo, anunciaron que el incendio denominado como Camino el Noviciado 2 se encuentra en combate, con una superficie preliminar de 40 hectáreas consumidas. También detallaron el despliegue de cuatro brigadas, dos aviones y un camión cisterna, un helicóptero, un puesto de mando, cuatro técnicos y cuerpo de bomberos de Colina-Lampa y de Quinta Normal.
