Se mantiene alerta amarilla por incendio forestal en Las Condes: siniestro afecta más de mil hectáreas

La comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, mantiene la alerta amarilla debido a un incendio forestal que afecta el sector Plaza Sur, según información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional Preventivo ante Desastres (Senapred).

El siniestro se encuentra en combate y ha consumido una superficie aproximada de 1.012 hectáreas. Hasta el momento, una persona ha sido evacuada como medida preventiva.

Para controlar el incendio, ya se desplegaron Bomberos con seis brigadas, ocho técnicos y tres helicópteros (liviano, mediano y semipesado), además de Seguridad Ciudadana de Las Condes, dos Brifes de Santiago y Tacna, un camión Aljibe y un camión cisterna.

El incendio presenta puntos calientes y fumarolas en la parte alta de la Quebrada de Ramón, y el objetivo del trabajo de la jornada será consolidar las líneas de cortafuego en el flanco derecho para evitar la propagación hacia el sur.

La alerta amarilla se mantiene vigente desde el 29 de diciembre de 2025, y su seguimiento se realiza en coordinación entre Conaf, la Delegación Presidencial Regional de la Metropolitana y la Dirección Regional de Senapred.