Senapred declara alerta roja para la comuna de Perquenco por incendio forestal y solicita evacuación en dos sectores

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este miércoles una alerta roja para la comuna de Perquenco, en la Región de La Araucanía, debido a un incendio forestal cercano a sectores poblados.

De acuerdo al organismo técnico, el fuego denominado “Guacolda 2″, se encuentra en combate por parte de los equipos de emergencia. De manera preliminar, afecta una superficie de 14,47 hectáreas, siendo materia de preocupación su cercanía y avance hacia zonas pobladas.

En el mismo contexto, Senapred emitió mensajes del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) solicitando la evacuación de los sectores de Guacolda y Llancamil.

Actualmente se encuentran desplegados los voluntarios de Bomberos de Perquenco, además de tres brigadas, más dos técnicos, dos aeronaves, una maquinaria pesada y un camión cisterna de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

La alerta roja se mantendrá vigente desde esta jornada y hasta que las condiciones lo ameriten, con la cual “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”, según consigna Senapred.