Senapred declara alerta roja por desborde de río Lenca en Puerto Montt

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, producto de la amenaza de desborde del río Lenca.

La medida anula la alerta amarilla decretada anteriormente por la crecida del caudal.

Así, de acuerdo a la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA) de sus estaciones hidrométricas, señalan que en la estación “río Lenca Bajo Bocatoma”, de la referida comuna, se encuentra en el umbral de alerta técnica roja.

Senapred señala que “si continúa aumentando el caudal, podría ocasionar afectación a personas y daños en infraestructuras de la comuna”.

Por lo anterior se decretó la alerta roja, la que estará vigente desde este domingo y hasta que las condiciones así lo ameriten.

“Con la declaración de la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento”, agrega el organismo.