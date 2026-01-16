Senapred reporta 13 incendios forestales activos y tres comunas bajo alerta: en Ránquil se han quemado más de 2.100 hectáreas

Trece incendios forestales en combate, tres de ellos con algún tipo de alerta, reporta a esta hora la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

El foco más critico está puesto en el sector Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, región de Ñuble, donde las llamas han afectado una superficie superior a las 2.10 hectáreas. Según el reporte, la alerta roja comunal sigue vigente y hasta la fecha hay más de 200 personas evacuadas.

Para contener el incendio que inició el martes pasado, las autoridades han dispuesto tres helicópteros, tres aviones cisterna, un avión de observación, un avión de coordinación, un helicóptero pesado y maquinaria pesada de Conaf, además de cinco helicópteros coordinados por Senapred, recursos terrestres y aéreos de empresas, nueve compañías de Bomberos y personal de Carabineros.

Los voluntarios de Bomberos provienen de compañías de Chillán, Trehuaco, Portezuelo, Ñipas, San Carlos, San Fabián, Cobquecura, San Ignacio, San Nicolás y Ninhue.

Pinto y San Nicolás, también bajo alerta

En el caso del incendio en la Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto, también en la región de Ñuble, la alerta roja comunal se mantiene. El fuego ha consumido 36,2 hectáreas y el combate de las llamas lo encabezan dos helicópteros y cinco brigadas de Conaf.

En tanto, el siniestro de El Manzano, en la comuna de San Nicolás, región de Ñuble, pasó a alerta amarilla comunal. Actualmente, hay 160 hectáreas consumidas y una brigada de Conaf en terreno.

En este escenario, Senapred ha mantenido alerta amarilla en toda la región de Ñuble.