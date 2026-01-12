SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    El incendio ha dejado hasta ahora 10 viviendas afectadas y cuatro damnificados. Asimismo, ha afectado un total de 414 hectáreas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció esta jornada que mantiene la alerta roja ante el incendio forestal que afecta a la zona de Cauquenes, en la Región del Maule.

    Este es uno de los seis incendios forestales que se mantienen en combate a nivel nacional, de los cuales tres permanecen con algún grado de alerta.

    Según reporta Conaf, el incendio ha dejado hasta ahora 10 viviendas afectadas y cuatro damnificados. Asimismo, ha afectado un total de 414 hectáreas.

    Para combatir el siniestro se encuentran desplegados en el lugar cinco técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna, un helicóptero, tres maquinaria pesada y dos aviones cisterna de Conaf.

    Junto con esto, también se encuentran presentes recursos aéreos y terrestres de las empresas Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa, junto a Bomberos y una brigada del Ejército.

    La alerta roja se encuentra vigente desde ayer domingo.

    Incendio forestal en Cholchol y Pinto

    Junto con este siniestro también se mantiene vigente un incendio forestal en la Reserva Ñuble, ubicado en la comuna de Pinto (Región de Ñuble).

    Se ha declarado alerta roja comunal y preliminarmente ha afectado a una superficie de 19 hectáreas. En el lugar hay combatiendo el fuego cuatro técnicos, cinco brigadas y dos helicópteros de Conaf.

    Por otra parte, el incendio de Coilaco, en la comuna de Cholchol (Región de La Araucanía) se mantiene con alerta amarilla comunal y presenta una superficie preliminar afectada de 67 hectáreas.

    En el lugar se encuentran desplegados tres técnicos, siete brigadas, un helicóptero, dos maquinaria pesada y un camión cisterna de Conaf; además de dps compañías de Bomberos.

    Más sobre:NacionalSenapredIncendios forestalesConafMauleÑubleLa Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Lo más leído

    1.
    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    Municipalidad de Ñuñoa presenta recurso de protección por cierre de calles durante concierto de Bad Bunny

    2.
    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    Así fue como los estafadores lograron que Amparo Noguera sacara fondos mutuos, pidiera créditos y entregara sus tarjetas

    3.
    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    Presidente Boric, a dos meses de dejar La Moneda: “La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”

    4.
    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    5.
    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero
    Chile

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    La molestia de Sichel por la gestión de eventos en el Estadio Nacional en Ñuñoa

    Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile
    Negocios

    Asenav y Saam anuncian alianza para construir remolcador de última generación en Chile

    Camilo Cid afirma que licitación del nuevo seguro complementario de Fonasa aún “puede terminar en una adjudicación completa”

    Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify
    Tendencias

    Por qué Café Tacvba pidió que retiren su música de Spotify

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar
    El Deportivo

    Millonario fichaje: Lucas Paquetá está a un paso de dejar West Ham United para unirse al Flamengo de Erick Pulgar

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo con la misión de alejarse de la zona de descenso

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”
    Cultura y entretención

    Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil