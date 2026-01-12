Senapred reporta tres incendios forestales en alerta: Cauquenes registra 414 hectáreas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció esta jornada que mantiene la alerta roja ante el incendio forestal que afecta a la zona de Cauquenes, en la Región del Maule.

Este es uno de los seis incendios forestales que se mantienen en combate a nivel nacional, de los cuales tres permanecen con algún grado de alerta.

Según reporta Conaf, el incendio ha dejado hasta ahora 10 viviendas afectadas y cuatro damnificados. Asimismo, ha afectado un total de 414 hectáreas.

Para combatir el siniestro se encuentran desplegados en el lugar cinco técnicos, cuatro brigadas, dos camiones cisterna, un helicóptero, tres maquinaria pesada y dos aviones cisterna de Conaf.

Junto con esto, también se encuentran presentes recursos aéreos y terrestres de las empresas Arauco, CMPC, Cambium y Vista Hermosa, junto a Bomberos y una brigada del Ejército.

La alerta roja se encuentra vigente desde ayer domingo.

Incendio forestal en Cholchol y Pinto

Junto con este siniestro también se mantiene vigente un incendio forestal en la Reserva Ñuble, ubicado en la comuna de Pinto (Región de Ñuble).

Se ha declarado alerta roja comunal y preliminarmente ha afectado a una superficie de 19 hectáreas. En el lugar hay combatiendo el fuego cuatro técnicos, cinco brigadas y dos helicópteros de Conaf.

Por otra parte, el incendio de Coilaco, en la comuna de Cholchol (Región de La Araucanía) se mantiene con alerta amarilla comunal y presenta una superficie preliminar afectada de 67 hectáreas.

En el lugar se encuentran desplegados tres técnicos, siete brigadas, un helicóptero, dos maquinaria pesada y un camión cisterna de Conaf; además de dps compañías de Bomberos.