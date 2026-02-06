SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Seremi de Salud de Valparaíso levanta prohibición de baño en el Quisco por presencia de fragata portuguesa

    Pese a descartar la prohibición de baño en el sector, la autoridad sanitaria indicó que la alerta permanece vigente en la comuna de Concón.

    Por 
    Felipe Alcafus

    La Seremi de Salud de la región de Valparaíso informó durante esta mañana que las playas de Los Corsarios y Punta de Tralca, en el Quisco, ya no cuentan con prohibición de baño ni actividades recreativas, tras determinar la ausencia de fragatas portuguesas en el sector.

    Esta asignación se suma a las medidas preventivas que se levantaron en las playas de Algarrobo Norte, El Canelo y Canelillo en Algarrobo, el pasado 4 de febrero, y a las comunas de Santo Domingo, El Tabo y Cartagena, el 28 de enero.

    Así, la autoridad sanitaria indicó que la alerta solo permanece vigente en la Playa Amarilla de la comuna de Concón, debido a que la especie todavía sigue presenta en la zona.

    El seremi de Salud (s), Carlos Zamora, enfatizó en la evaluación de la presencia de la especie asegurando que “Estamos en una situación dinámica, por lo que revisamos diariamente la presencia de la fragata portuguesa en las playas, para seguir con las recomendaciones de prohibición de baño o, en el mejor de los casos, levantar aquella prohibición”.

    ¿Qué hacer ante la presencia de una fragata?

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica Tendencias / La Tercera

    Ante la presencia de una fragata portuguesa, es importante no bañarse ni jugar en el agua.

    Asimismo, no se debe tocar la especie en ningún lugar, puesto que siguen siento tóxicas, aún cuando están muertas.

    Se recomienda utilizar sandalias o zapatillas si caminas por la arena en su presencia.

    En caso de picadura

    Según la información entregada por el Ministerio de Salud, se sentirá un dolor intenso y enrojecimiento. Por ello, deberás lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar sus restos (si estos son visibles).

    No debes aplicar agua dulce, ni frotar o rascar la piel con arena o toallas. En su defecto, se sugiere el uso de vinagre blanco.

    Evita utilizar alcohol, orina, agua potable, bebidas, bicarbonato de sodio, jugo de limón o protector solar, ya que puede aumentar la gravedad de la picadura. Si los síntomas permanecen se debe trasladar a una red asistencial.

