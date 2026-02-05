SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe el baño en playas de Algarrobo, El Quisco y Concón por fragata portuguesa

    La medida temporal, que también restringe las actividades recreativas en el mar, aplica para tres balnearios en Algarrobo, para dos en El Quisco y para uno en Concón.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Imagen Referencial.

    La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó la prohibición de baño y de actividades recreativas en dos playas de la comuna de El Quisco, tres de Algarrobo y una en Concón debido a la presencia de fragata portuguesa.

    La medida temporal afecta los balnearios de El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, en Algarrobo; Los Corsarios y Punta Tralca, en El Quisco, y en Playa Amarilla, en Concón, y se extenderá hasta que disminuya el riesgo sanitario.

    Desde la Armada de Chile, el capitán Sergio Sánchez, de Puerto Algarrobo, confirmó la presencia de la medusa y llamó a la precaución de la ciudadanía, ya que esta especie, inclusive muerta, produce una picadura de gran dolor.

    Por su parte, el teniente segundo OM, Mirko Fernández, de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, señaló que se dispone el cierre preventivo de Playa Amarilla en Concón debido a la presencia de la fragata.

    Por su parte, Carlos Zamora, seremi (s) de Salud de la región, indicó que tras el anuncio de la Armada se decretó la prohibición de baño y actividades recreativas en el mar de los balnearios mencionados.

    “Hacemos un llamado a la prevención, ya que se trata de una especie altamente tóxica. En ese sentido, solicitamos a la comunidad respetar esta medida, no ingresar al mar ni manipular esta especie, incluso estando muertas. Asimismo, ante una picadura, se debe lavar la zona solo con agua de mar, no frotar la piel, sacar los restos visibles con una tarjeta o cédula de identidad. Si los síntomas persisten, es importante acudir a un centro de salud”, declaró Zamora.

    ¿Qué hacer en caso de una picadura de fragata portuguesa?

    En las redes sociales de la Seremi, indican cómo identificar a la fragata portuguesa, indicando que “se distingue por poseer un flotador de hasta 20 centímetros y tentáculos de hasta 20 metros de largo. En cada centímetro cuadrado hay más de un millón de elementos urticantes”.

    Además, recomiendan que si se está frente a una fragata portuguesa, es importante no bañarse ni jugar en el agua, nunca tocar a esta especie, ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicas incluso estando muertas. Si se camina por la arena en su presencia, es importante protegerse con sandalias o zapatillas.

    Mientras que en el caso de una picadura, detallan que se sentirá un dolor intenso (como una quemadura) y enrojecimiento. Se debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles) raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

    Recomiendan utilizar vinagre blanco doméstico, usandolo sumergiendo la parte lesionado entre 15 a 30 minutos, o aplicando sobre esta. Desde la Seremi enfatizan que no se debe aplicar agua dulce, tampoco frotar ni raspar la piel con arena o toallas.

    Si los síntomas o malestares continúan luego de aplicar las medidas antes recomendadas diríjase a la red asistencial. También se encuentra disponible Salud Responde al 600 360 7777.

