Seremi de Salud RM instruye sumario sanitario en U. Finis Terrae tras denuncia de presunta experimentación humana

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha instruido la realización de un sumario sanitario en la Universidad Finis Terrae para investigar la denuncia de una presunta experimentación humana.

Esto, luego de que un reportaje de Tele13 revelara una denuncia sobre procedimientos médicos irregulares realizados por un docente de la Escuela de Kinesiología, en la Facultad de Medicina del plantel, a estudiantes.

En la querella se denuncia que el docente habría presionado a estudiantes para realizarles biopsas musculares durante la clase que impartía.

Sobre el caso, desde la Seremi detallaron que la jornada de ayer jueves llevaron a cabo una fiscalización del recinto universitario a solicitud de la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, iniciándose así el sumario sanitario.

Al respecto, detallaron que como autoriad sanitaria verifican los protocolos y resguardos éticos.