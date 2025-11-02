OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

El sismo tuvo su epicentro a 289 kilómetros al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, situada en la península antártica.

Por 
Roberto Martínez
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

A raíz de un sismo percibido en el mar antártico, durante la noche de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en las costas de Chile.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 21.16 horas.

El temblor se registró tuvo una magnitud de 5,2 y su epicentro se localizó a 289 kilómetros al noroeste de la base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, situada en la península antártica.

Por lo anterior, se inició una evaluación para determinar si el movimiento telúrico podía provocar un tsunami en el litoral chileno. No obstante, el propio SHOA descartó esa posibilidad minutos después.

