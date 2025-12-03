Simpertigue en modo defensa: supremo ficha abogados para defensa penal y acusación en el Congreso

En el entorno del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue hay un primer plazo fatal que se repite. El magistrado debe ingresar antes de la medianoche del sábado 6 de diciembre su contestación ante la acusación constitucional presentada en su contra producto de los antecedentes ventilados en medio de la investigación de la denominada trama bielorrusa.

Por eso, y a pesar de que ese no es el único flanco que tiene abierto -pues también enfrenta una investigación penal y un sumario en el máximo tribunal por los mismos hechos- esta semana el magistrado ha destinado su esfuerzos a su estrategia de defensa.

Desde que supo de la presentacion del libelo, Simpertigue comenzó a asesorarse con distintos abogados cercanos a él. Pero con el correr de los días, debió fichar formalmente a un profesional que actuara en su representación, ingresara la contestación y tomara la palabra en el Congreso.

Así, con la ayuda de su entorno, llegó a Felipe Lizama, quien por estos días trabaja en la recopilación de antecedentes y en la estructuración formal de la defensa del ministro.

Lizama es abogado de la Universidad Católica, posgraduado en derecho urbanístico en la Universidad de los Andes y Magíster en derecho con mención derecho regulatorio.

Hasta hace poco más de un año se desempeñó como director Jurídico de la Universidad de Santiago (Usach) y actualmente es profesor de Derecho Administrativo en esa misma casa de estudios y en la Universidad del Desarrollo.

Por otro lado, Simpertigue, también está preocupado de lo que pueda suceder en la arista penal, pues integró en dos ocasiones la Tercera Sala de la Corte Suprema cuando se revisaron recursos del Consorcio Belaz Movitec y ahora se ha sabido de sus vínculos con los abogados que representaban a dicha empresa. Es por eso razón que ya contrató a un abogado para que lo represente en la arista penal.

Para ello escogió al abogado Marcelo Torres, quien también se desempeña como titular de la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, y del exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz, imputado en el caso ProCultura.

Torres, como publicó hace unos años el Diario de Concepción, tuvo la representación de una veintena de imputados en la causa SQM.

Foto: Poder Judicial

¿Qué ha dicho Simpertigue?

Hasta ahora poco se conoce de los lineamientos de la defensa de Simpertigue. Sin embargo, durante la semana pasada emitió una declaración y enfrentó algunos puntos de las imputaciones en su contra.

En esa comunicación el ministro reconoció cercanía con los cuestionados penalistas Mario Vargas y Eduardo Lagos, los viajes junto a ellos.

En el comunicado aseguró que los viajes que compartió con Vargas y Lagos fueron organizados por las respectivas esposas, dado que son amigas: “En 2023 se realizó un crucero para Semana Santa por el Mediterráneo, con Eduardo Lagos y su mujer Carola, Mario Vargas con su mujer Andrea, Diego y esposa Gilda Miranda. En 2024, en junio, realizaron un crucero por el Báltico con Eduardo Lagos y su mujer”.

Con respecto al “Yernísimo”, sostuvo que no ha ejercido influencia para que las cortes lo incluyeran en 19 ternas, dado que según dijo el abogado casado con la hija de su pareja tiene las capacidades y el currículum para ser electo y resulta “inexplicable” que a la fecha no haya sido seleccionado pese a que postulado 330 veces.

De igual forma, frente a la acusación de que no se inhabilitó en causas donde Lagos y Vargas eran intervinientes, pese a su amistad con ellos, indicó que en una de las oportunidad en que integró la Tercera Sala y resolvió un recurso de CBM fue por expreso llamado del presidente de la Corte Suprema y que, la segunda vez, no intervino porque se trataba sólo de reajustes de intereses.

El comunicado finalmente agregó que “el ministro Simpertigue nunca supo quiénes eran los abogados de las partes, ya que no es obligación de los relatores de la causa mencionar quienes son”.