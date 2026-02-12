Sismo 6,1 deja afectaciones en región de Coquimbo: deslizamiento de material y caída de rocas bloquean rutas

El director regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Angelo Hernández, entregó un balance sobre afectaciones que se dieron en la zona luego del temblor que se produjo con epicentro en Punataqui, confirmando que hubo rodados que bloquearon rutas en distintas comunas.

El sismo que afectó la zona fue de magnitud 6,1 y se produjo a las 10.34 horas. Tuvo su epicentro 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, Región de Coquimbo, a una profundidad de 54,4 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional.

Hernández informó que hubo afectaciones “vinculadas fundamentalmente a rodados que se evidenciaron en Monte Patria y Combarbalá. Esos rodados, algunos de magnitud significativa, han obstaculizado algunos tramos de las rutas interiores de la región, para lo cual ya fue informado Vialidad”.

Sector embalse La Paloma.

En ese contexto, realizó un llamado a la ciudadanía a mantener precaución en la zona debido a que puede haber más rodados producto de eventos sísmicos. “El relieve que nosotros tenemos y la cercanía de muchas zonas rocosas que hay, zonas pedregosas que son propias del relieve de nuestra región, pueden generar este tipo de rodados producto del movimiento de la tierra. Entonces les pedimos a la población mucha precaución en los desplazamientos porque no están las rutas 100% habilitadas para desplazarse con normalidad”, señaló.

Alerta de Google

Distintos usuarios del sistema Android reportaron que en sus teléfonos celulares llegó una alerta segundos antes de sentir el sismo, que les indicaba: “Se espera un ligero temblor. Magnitud inicial esperada de 5,9″.

Ante esto, el director regional Hernández advirtió que “hay que tener mucho cuidado y les pedimos a las personas que tengan y comprendan nuestro sistema, que es que algunos teléfonos Android, bajo ciertas condiciones, les está llegando información de los sismos que se están produciendo”.

“Eso quiere decir que, teniendo la pantalla bloqueada, se ve la pantalla terremoto o sismo de grado tanto ubicado en tal parte con ciertas recomendaciones que están muy bien. Pero, por favor, entiendan que eso no es el SAE”, precisó.