Sismo de magnitud 5.6 se registra en Tarapacá

Un sismo de una magnitud 5.6 se registró a las 14.10 horas de este martes en la Región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 37 kilómetros al noreste de Pica.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que se trató de un movimiento de “menor intensidad”.

En escala Mercalli, el temblor alcanzó una intensidad IV en Huara, Mamiña, Pica, Alto Hospicio e Iquique.

Por su parte, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (Snam) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada emitió un boletín reportando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.