BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Son los mismos PDI, quieren robarnos de nuevo”: los detalles de la querella de Aduanas contra los detectives imputados por contrabando

    El miércoles, la Fiscalía Occidente formalizó a seis policías, uno recién retirado y un civil. La banda se dedicaba, según el Ministerio Público, a quedarse con mercancía incautada para luego, presuntamente, comercializarla. Todo fue descubierto por un departamento interno de la institución policial.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    PDI. FOTO: Genérica

    Bajo total reserva se realizó este miércoles la audiencia de formalización de seis detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), un exfuncionario de la misma institución y un civil, a quienes la Fiscalía Metropolitana Occidente imputó por los delitos de tráfico de drogas, malversación de caudales públicos, contrabando, falsificación de instrumentos público y asociación criminal.

    La Fiscalía imputa a los funcionarios, pertenecientes a la Bicrim de Puente Alto, una serie de actos mediante los cuales los detectives utilizaban sus procedimientos para quedarse con material incautado, como cajetillas de cigarrillos, que luego, presuntamente, comercializaban.

    Fue una investigación del Departamento V Asuntos Internos de la PDI la que develó indicios de irregularidades cometidos por los detectives, identificados como Cristóbal Machuca, Sebastián Illanes, Jaime Urrutia, Catalina Cáceres, Diego Muñoz, Shiara Hernández y Felipe Burgos. La PDI señaló que se abrió un sumario contra los imputados, “quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución”.

    Por su lado, el Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella por el delito de contrabando contra las ocho personas imputadas. Allí se detallan dos hechos, uno ocurrido en 2024 y otro en 2025, donde los detectives y el civil se habrían apoderado de manera fraudulenta de cientos de cajetillas de cigarros. Conocedores de la causa afirman que esta es solo una parte del caso, que involucra una serie de hechos, algunos de ellos que serían incluso de mayor gravedad.

    Foto: Referencial.

    La querella

    El primer hecho que se lee en la querella ocurrió el 19 de noviembre de 2024. Ese día, a eso de las 7.00, la subcomisaria Cáceres, la subinspectora Hernández y el inspector Machuca realizaron labores de vigilancia en Bajos de Mena, en Puente Alto.

    Allí divisaron a un sujeto bajar de una camioneta sin patente y entregar una bolsa en una calle, para luego retirarse rápidamente. Los policías siguieron el vehículo, llegando hasta Quilicura. Al efectuar un control encontraron 4.900 cajetillas marca Eight y 4.800 cajetillas marca Gift.

    La mercancía fue avaluada con un valor aduanero de $1.926.758. En la bodega fue detenido un sujeto de nombre Miguel Urichi Choque, quien mantenía otras 20 mil cajetillas de cigarrillos. En una segunda bodega se encontraron otras 7.500 cajetillas, de marcas como Carnival, Time, Bill y Pine.

    El segundo hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025, cerca de las 14.50. Ese día funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto realizaron diligencias investigativas, ahora en la plaza de esa comuna. Nuevamente allí lo que buscaban era dar con bodegas de cigarrillos ilegales. Fue así como llegaron hasta una bodega en Pudahuel donde nuevamente estaba Urichi.

    En el operativo de este año, dice la querella, los funcionarios declararon 431 cajetillas, pero las que habrían encontrado fueron 1.300. Asimismo, el trabajo interno de la PDI que desbarató a la banda incluyó escuchas telefónicas de los detenidos por los funcionarios.

    Según la investigación por los cigarros, la banda dedicada a esa comercialización es una mujer de nombre Matilde Choque. A ella se le incautaron las comunicaciones con Rosario Aparicio, detenida por los PDI suspendidos. En una conversación del 7 de mayo de este año dijeron: “Ellos son los mismos PDI en busca de dinero (…) quieren robarnos de nuevo”. A quienes aludían, dice el texto legal, era a Cristóbal Machuca, Sebastián Illanes, Catalina Cáceres, Diego Muñoz, Shiara Hernández y Felipe Burgos.

    También en la querella se señala que los detectives continuaron yendo hacia las bodegas incautadas en tres días consecutivos de marzo, sin registrarse procedimientos autorizados, “lo que evidencia intervención posterior destinada al retiro u ocultamiento de la mercancía faltante”.

    “A ello se sumaron ingresos extraordinarios al recinto, incluyendo el vehículo fiscal, coincidentes con la desaparición de las 869 cajas”, se agrega en la querella. Esas cajas tenían en su interior más de 400 mil cajetillas.

    Por otro lado, en la querella se señala el rol del civil, Agustín Moreno. El análisis técnico permitió ubicar su dispositivo en los mismos sectores donde se desarrollaron dichas diligencias, “evidenciando su participación en labores de apoyo logístico, comunicaciones o coordinación con los funcionarios policiales imputados, reforzando la hipótesis de un actuar concertado”.

    “La carga sustraída -869 cajas de cigarrillos, equivalentes a más de 434.500 cajetillas- constituye un perjuicio fiscal elevado y corresponde a mercancía de contrabando. Los hechos descritos configuran el delito previsto en el artículo 182 de la Ordenanza de Aduanas, sin perjuicio de las demás figuras penales concurrentes que determine el Ministerio Público”, se añade en la acción penal.

    Todos los formalizados quedaron en prisión preventiva: los detectives fueron llevados a un cuartel policial y el civil quedó en el penal Santiago 1.

    Respuesta de la PDI

    El martes, cuando se conoció de la detención de los detectives, la PDI emitió un comunicado señalando que continuarán colaborando con la investigación: “Esto demuestra que los procesos de control e investigación son rigurosos y estrictos, sin importar a quienes estén dirigidos”.

    “Como PDI somos enfáticos en señalar que cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria, no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”, agregaron.

    Más sobre:PDIAduanasFiscalía Occidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué
    Chile

    Montes verifica avances de reconstrucción en Valparaíso y da inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

    “Constituye una regresión grave”: Defensoría de la Niñez rechaza exclusión del financiamiento del PAIG en Presupuesto 2026

    La gripe aviar vuelve a encender las alertas: Minsal refuerza vigilancia tras primera muerte humana en Estados Unidos

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza
    Negocios

    Gobierno de Canadá habría aprobado acuerdo entre Anglo y Teck y plan de fusión avanza

    Ganancias de Quiñenco al tercer trimestre suben impulsadas por venta de acciones de Nexans

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile
    El Deportivo

    Una millonaria deuda: la amenaza de la Agencia Mundial Antidopaje al Estado de Chile

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Utrecht por una nueva fecha de la fase de liga de la Europa League

    Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
    Mundo

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
    Paula

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no