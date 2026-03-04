Steinert asiste a actividad de seguridad ciudadana en Ñuñoa y aboga porque “el Estado esté presente en espacios públicos”

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert (Ind), asistió este miércoles a la presentación del Plan de Seguridad 2026 de la Municipalidad de Ñuñoa que, entre otros aspectos, incluyó la adquisición de cuatro retenes móviles.

Según informó el municipio, los nuevos retenes cuentan con cámaras térmicas útiles para los procedimientos de seguridad que se realizan de noche. Estos vehículos, además, actuarán junto a motociclistas municipales para mejorar la capacidad de reacción. Se pretende que en los meses siguientes otros seis retenes sean incorporados. Esta jornada, no obstante, la flota de seguridad pública aumentó con la incorporación de 16 motos, 20 patrullas y seis camionetas.

El alcalde de la comuna, Sebastián Sichel (Ind), dijo que uno de los diálogos que mantuvo con Steinert fue sobre los alcances de la Ley de Seguridad Municipal. “Soy un convencido de que la ley quedó corta. Nosotros eramos uno de los primeros municipios que tenía una ordenanza por beber en la vía pública y la ley nos quitó esa atribución (...) La ley hizo avances, pero dejó cosas truncas como la capacidad de nuestros inspectores de multar incivilidades en la calle, que se lo transmití a ella, (la ley) tiró la pelota al corner respecto a armas no letales, como las pistolas taser u otros ”, dijo el jefe comunal a Mega.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Le expliqué que en esa última milla los municipios somos claves y que mientras más atribuciones tengamos para detener en flagrancia más vamos a ayudar en seguridad y que hoy día este gobierno ha tenido una mirada más esquiva con la seguridad municipal”, criticó.

Por su lado, Steinert dio cuenta de que “nosotros estamos viendo como Ministerio de Seguridad en terreno qué tecnologías están usando las municipalidades. El alcalde nos mostró estos centros de seguridad móvil, que tienen una tecnología que hace que el día de mañana los juicios orales no se caigan por la imagen que nos da y la cadena de custodia posterior, que puede llegar para combatir el crimen organizado o las bandas que se dedican a distintos ilícitos en la comuna”.

“También quiero valorar a los guardias que trabajan en esto, porque exponen su vida todos los días, así como las profesionales que hacen seguimientos a las víctimas. Lo importante es que el Estado esté presente en cada uno de los lugares y espacios públicos. Quiero que las personas vuelvan a sentir que caminar no es riesgoso en cualquiera de las comunas y por eso yo me estoy llevando la experiencia de cada una de ellas para ver cómo podemos sociabilizar las buenas ideas en otras comunas. Y esta es una que me llevo", dijo para luego retirarse a la reunión que el presidente electo, José Antonio Kast, tendrá hasta las 16.00 horas con quienes nombró como ministros.