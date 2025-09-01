SUSCRÍBETE
Nacional

Subsecretaria Leitao defiende ley de funerales de alto riesgo tras lanzamiento de fuegos artificiales en Quilicura

La subsecretaria apuntó que la ley lo que busca es reducir los tiempos de estos funerales, añadiendo que "eso se ha cumplido”.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este lunes la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió al funeral de alto riesgo de Kevin Olguín, el individuo apodado como Baby Bandito, conocido por su participación en el llamado Robo del Siglo, y a raíz de lo cual sujetos lanzaron fuegos artificiales en horas de la noche.

Respecto a los fuegos artificiales lanzados pese a la entrada en vigencia y aplicación de la ley de funerales de Alto Riesgo, la subsecretaria señaló que lo que busca la ley es reducir los tiempos de estos funerales añadiendo que optimiza “el trabajo policial, porque antes, habiendo un velorio de dos o tres días, había que tener contingente policial en esos lugares para resguardar a la población”.

“Hoy día ese tiempo se reduce a que si hay intervención, y es lo que ocurrió ayer entiendo, en que frente a la comisión de un delito, porque tirar fuegos artificiales hoy es delito, Carabineros actúa frente a esa situación y lo tiene que hacer no solo en este caso, en un funeral de alto riesgo, sino que en cualquier ocasión en la cual se estén disparando fuegos artificiales, es un delito flagrante y por lo tanto debe actuar frente a una denuncia”, señaló.

Según agregó la subsecretaria la ley “lo que busca es resguardar a las personas y que finalmente no hubiesen estos traslados con gente que pudiese poner en riesgo a la población y que además tuviera una cantidad de días digamos poniendo en riesgo a otros en un barrio determinado y eso se ha cumplido”.

Finalmente respecto al lanzamiento de fuegos artificiales señaló, “obviamente si hay una denuncia en el lugar determinado donde se estaban utilizando fuegos artificiales, obviamente que Carabineros tuvo que actuar como tiene que actuar en todas las oportunidades en que se denuncie ese delito”.

Más sobre:Carolina LeitaoFuneral de Alto RisgoQuilicuraKevin Olguínfuegos artificiales

