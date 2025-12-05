Subsecretaria Leitao evita responder sobre auditoría en Peñalolén y apunta que “en su momento haré mis descargos”

Durante la mañana de este viernes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió la auditoría externa realizada por el actual alcalde de Peñalolén, la cual dio cuenta de un déficit municipal ascendió a $16 mil millones durante la gestión de la ahora subsecretaria .

Según apuntó Leitao, “respecto de lo que se ha señalado de aquellas imputaciones, yo no me voy a referir, pero sí, obviamente, en su momento haré mis descargos como corresponde”.

De acuerdo a lo que agregó la exalcaldesa de la comuna, “este no es el momento, lo voy a hacer cuando corresponda y obviamente responderé a cada una de las imputaciones que se hagan como lo he hecho también en otras oportunidades y donde obviamente han habido resultados que han favorecido la opinión que yo he señalado”.

“No me voy a referir al tema, creo que hoy día lo que me corresponde a mí es dedicarme a hacer la tarea que se me ha encomendado”, añadió.

En la ocasión, además se refirió a los que piden su salida del cargo, señalando que “todos ustedes saben, mucho mejor que yo, que donde uno está es una facultad del Presidente de la República y por su puesto yo voy a seguir haciendo mi trabajo mientras cuente con su confianza”.