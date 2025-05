Subsecretario de Pesca tras error en entrega de cifras: “Todas las autoridades siempre tenemos nuestro cargo a disposición”

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, se refirió al error en las cifras entregadas en la comisión mixta que vota la ley de fraccionamiento pesquero, señalando que “a mi me corresponde asumir la responsabilidad” y que “todas las autoridades siempre tenemos nuestro cargo a disposición”.

Según señaló en conversación El Mostrador, "hay que plantear que las autoridades públicas y yo, por cierto, no me dejo llevar por acciones individuales. Soy parte de una gestión colectiva. Todas las autoridades siempre tenemos nuestro cargo a disposición de la máxima autoridad de gobierno y también tenemos la responsabilidad de avanzar en las áreas que son de nuestra competencia".

Sobre las responsabilidades tras el error, según señaló el subsecretario, “a mí me parece que la principal responsabilidad que hay que asumir cuando hay una entrega de información incorrecta, como la que se produjo en este caso, es corregir la información, primero, que es lo que se ha hecho. Segundo, asumir y explicar desde dónde surge esa información”.

“Nuestro mayor esfuerzo no no solo fue corregir esta información, sino que sellar el tema de transparencia que es para nosotros eh el principal valor que tiene la aprobación de una nueva ley de fraccionamiento”, apuntó.

Finalmente sobre su posible salida este apuntó que “eso es siempre una decisión que que le corresponde a mis autoridades y no no no no está en juego ni deja de estar en juego, esa es una decisión que le corresponde a mis autoridades y mientras eso no ocurra yo tengo que trabajar en avanzar en la tramitación de este proyecto".

¿Cuál fue el error?

De acuerdo a lo que explicó la autoridad sobre el error que se produjo, “Ese día se expuso un cuadro que correspondía a la fecha de ingreso del proyecto, es decir, un cuadro de información que entregaba información, pero que correspondía a septiembre de 2024. Y al no haberse explicitado que la información que se estaba entregando ayer a septiembre del dos mil veinticuatro quedó asentado que era una información de todo el 2024, y eso efectivamente no es así. Obviamente es un error imputable al trabajo de mi gabinete y a mí me corresponde asumirlo porque soy quien lo entrega oficialmente en la comisión”.

"Lo que hicimos el día de ayer fue preparar un detalle de cuál fue la información que se entregó y cuál es la información correcta acotada al año completo entregando además una información desde el año 2011 hasta el año 2023 de tal manera que no quede ninguna duda respecto de cuáles son los datos efectivos de de desembarcos en este caso del recurso Merluza“.

En la ocasión el subsecretario además descartó que se tratase de un engaño y recalcó que fue simplemente un error. "muchas veces se plantea cuál es el la motivación que tienen esta falta de actualización o este error o esta falla como la queramos llamar", apuntó, agregando que “era simplemente una información desactualizada a septiembre del año 2024″.

“El Ejecutivo tiene la obligación de entregar la información correcta para la toma de decisiones, tiene la obligación de corregir, y tiene la obligación de reconocer desde dónde surge la falla. Eso es lo que hicimos el día de ayer”, señaló.

Sobre la salida de Pacific Blue, la autoridad apuntó que no guarda relación con el error producido. “No hay una relación entre una cuestión y otra. La decisión sobre fraccionamiento es una decisión que se tomó sobre la base de un conjunto de antecedentes este no fue el el elemento determinante”, apuntó.