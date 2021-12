Subsecretario Galli por confesión de Francisco Solar: “La colocación de artefactos explosivos es el delito más grave que se puede cometer en nuestro país”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la confesión del antropólogo Francisco Solar de su autoría en el frustrado atentado en contra del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Solar envió un paquete con dinamita a las oficinas de Quiñenco, en Las Condes, en una encomienda a destinada al abogado, la mañana del 25 de julio de 2019. El mismo remitente había enviado un paquete similar que detonó en la 54° Comisaría de Carabineros de Chile de Huechuraba, lo que generó la alerta. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros evacuó el edificio y evitó que la bomba explotara. En una declaración al Ministerio Público, dada a conocer por La Tercera, Solar confesó ser el responsable del envío al exministro.

“Esta confesión de Francisco Solar ratifica lo que hemos dicho durante años de personas que estuvieron dispuestas a colocar artefactos explosivos que estaban destinados a matar a otros chilenos y además artefactos explosivos colocados para contribuir al ambiente de violencia que vivió nuestro país luego del 18 de octubre de 2019″, afirmó Galli en un video dado a conocer la tarde de este miércoles.

La autoridad sostuvo que “esta confesión es gracias a la investigación llevada adelante por el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, y las áreas especializadas de Carabineros del OS9 que permitieron obtener toda la evidencia que forzara a Francisco Solar a confesar su participación en los hechos”.

“La colocación de artefactos explosivos es el delito más grave que se puede cometer en nuestro país porque está destinado no solo a matar personas sino que a causar temor en la població. y por eso mismo nosotros vamos a seguir impulsando este tipo de investigaciones”, enfatizó .

En julio de 2020 en operativos simultáneos que se desarrollan en varias comunas de la Región Metropolitana fueron detenidos el antropólogo Francisco Solar y su expareja Mónica Caballero acusados del envío y colocación de artefactos explosivos entre 2019 y 2020. Una década antes fueron acusados, y luego absueltos, en el llamado Caso Bombas, por una serie de ataques explosivos en comisarías y otros puntos de la capital.

El subsecretario Galli aludió ese episodio y sostuvo que “aunque los tribunales de justicia en algunas ocasiones consideren que la prueba no es suficiente para inculpar eso no implica la inocencia de los involucrados, implica que no hay pruebas suficientes para inculparlos”.

“En este caso Francisco Solar y Mónica Caballero están inculpados de graves delitos y esperamos que la investigación lleve a su condena y que cumplan con su responsabilidad”, expresó.

La pareja fue detenida en España en 2013, por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Estuvieron cuatro años tras las rejas antes de ser expulsados y enviados de vuelta a Chile en marzo de 2017.