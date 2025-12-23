Subsecretario Ramos afirma que no existe una institucionalidad adecuada para la reconstrucción y plantea diálogo con regiones

Esta jornada se llevó a cabo la ceremonia de postura de la primera piedra de 30 viviendas en el sector de El Olivar destinadas a familias que resultaron damnificadas por los incendios del 2 y 3 de febrero de 2024.

La instancia fue encabezada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien destacó la perseverancia de los afectados, así como también de las autoridades locales para sacar adelante este proceso.

Consultado sobre la salida del gerente técnico para la reconstrucción del megaincendio, Patricio Coronado, su llegada en el GORE de la Región Metropolitana, y cómo esto finalmente afectaba las confianzas en la institucionalidad, Ramos fue tajante en afirmar que las instituciones “son mucho más que las personas que las lideran”.

“Las instituciones permanentemente cumplen con los objetivos que las diferentes personas que llegan a ocuparla deben realizarla”, afirmó tajante. “En este caso, es la salida de una persona. No detiene ningún proceso de los que ya están en curso. Eso es importante saberlo”.

“Nadie estaría pensando que después del 11 de marzo (cambio de mando) se van a detener algunos de los procesos que están acá”, indicó. “Así que nosotros concentrados en seguir trabajando. Los que vamos a llegar hasta el final con el gobierno del presidente Gabriel Boric tenemos un compromiso por mejorar la vida del pueblo de Chile”.

Por otra parte, y frente a la pregunta de si a su parecer fue o no exitosa la gestión de Coronado, Ramos sinceró que ese era un tema que debían analizar.

“Uno de los problemas -y parte de lo que quiero conversar también con el municipio y con las autoridades regionales- es que en Chile no existe una institucionalidad adecuada para responder a las reconstrucciones", sentenció.

De hecho, apuntó, todavía están administrando procesos pendientes de reconstrucción de lo que fue el terremoto y tsunami del año 2010, “así como los del año 2014″, añadió

“Diferentes gobiernos en diferentes momentos que nos preceden con muchísimos años anteriores, nos tenemos que ir haciendo cargo en diferentes carteras de que se vayan cumpliendo", sostuvo.

Ramos en la población El Olivar. ANDRES PINA/ATON CHILE

En este caso de El Olivar el trabajo se ha hecho en esta región, “tiene un mejor pronóstico porque se han ido resolviendo cosas que en nuestros procesos de reconstrucción no se hacían, como la tenencia segura y jurídica de las viviendas, la solidez y la dignidad con la cual se está construyendo, que en el fondo no tengamos que incurrir en reparaciones futuras".

“Por lo tanto, creo que es importante mirar los procesos de reconstrucción a lo largo de lo que ha sido nuestra historia reciente, que de hecho produjo que se constituyera el Sistema Nacional de Emergencias como Senapred, que es fruto de todas estas tragedias en las cuales tenemos que ir aprendiendo y dejar mejoras institucionales, que es lo que esperamos nosotros con el proyecto de ley de Reconstrucción”, indicó.

Asimismo, la autoridad hizo también un llamado a no utilizar estos procesos políticamente.

“Creo que los procesos tan dolorosos como los vividos acá en el medio del incendio, como el tsunami del 2010, el incendio del 2014, los del 2017, los del 2022 y 2023, La Araucanía, las inundaciones en Maule, no deben ser utilizados políticamente, y deben producir mejoras institucionales para responder a ellos”, señaló. “Y por lo tanto, nosotros como gobierno también queremos construir en esa senda”.

El gobierno que venga, añadió, “va a contar con el apoyo, al menos de mi parte como exautoridad, para que esto siga avanzando al ritmo que está avanzando, y mejore aún, porque esa es la actitud con la cual tenemos que enfrentar los dolores del pueblo de Chile, y no siendo utilizados políticamente”.