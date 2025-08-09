Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Este viernes un sujeto fue condenado a 18 años de presidio por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y de posesión ilegal de armas en la región de Coquimbo.

El siniestro ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando la víctima recibió nueve impactos balísticos que le causaron la muerte por las lesiones. A la vez, la segunda víctima alcanzó a huir.

La Fiscalía, a través de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, probó la responsabilidad del hombre por dos delitos de homicidio, consumado y otro frustrado, y posesión ilegal de arma de fuego.

Así, le decretaron 10 años por homicidio simple consumado, 5 años por homicidio simple frustrado y 3 años y 1 día por posesión ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía pudo probar que el día del crimen, alrededor de las 04:00 horas en la calle Melgarejo con calle Buenaventura y Sierra, el acusado actuó junto a otro sujeto y cada uno de ellos habría usado un arma de fuego.

De esta forma, con la decisión de causar la muerte, se aproximaron hacia donde se encontraban dos personas, entre ellos la víctima fatal. En el lugar dispararon 25 veces.

La víctima del homicidio recibió 9 impactos balísticos. Este falleció por las heridas en el mismo lugar de los hechos. La segunda persona logró correr y huir, sin recibir disparos.

Producto de la investigación, la Fiscalía también probó que el día 10 de diciembre de 2024 a las 09:25 horas, en el interior de un local ubicado en calle Sierra, el acusado poseía un arma de fuego tipo pistola marca BERSA “Thunder 9 pro”, calibre 9x19 mm, sin contar con autorización para tenencia o porte de armas.

Ante esto, el fiscal Carlos Vidal destacó que el veredicto se logró “con la declaración de testigos y la exhibición de imágenes de cámaras, entre otras y el tribunal determino la autoría del sujeto”.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dio su veredicto de culpabilidad al acusado por los dos delitos de homicidio ocurridos el 8 de diciembre pasado y por el delito de posesión ilegal de arma de fuego.

El segundo sujeto involucrado en los hechos tiene orden de captura.