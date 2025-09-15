Sujeto sin licencia y en estado de ebriedad choca reja perimetral de una casa en Quilicura

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Un sujeto de nacionalidad venezolana, en situación migratoria irregular, sin licencia de conducir y en estado de ebriedad chocó la noche de este domingo contra la reja perimetral de una casa en Quilicura.

El capitán Eduardo Mendoza, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, explicó que personal uniformado alertado por lo ocurrido llegó al lugar a eso de las las 23.30 horas.

La comunidad afectada había procedido a efectuar una detención ciudadana del conductor y su acompañante.

No hubo terceros lesionados.

“Se logró verificar que este conductor lo hacía en estado de ebriedad. La prueba respiratoria que fue sometido, marcó 1,8 grados de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido”, explicó el oficial.

Según los antecedentes preliminares que recopiló personal de Carabineros, estas personas “cuando colisionan en la reja perimetral del inmueble, intentan darse la fuga, no logrando su cometido, toda vez que el vehículo, por el choque que enfrentó, sufrió desperfectos mecánicos y fueron bajados del móvil por los mismos habitantes del inmueble.

El acompañante, de nacionalidad chilena y mayor de edad, fue conducido a la unidad policial para realizar un control de identidad y se le notificó una infracción al Juzgado de Policía Local.