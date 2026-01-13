SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Sujetos abandonan cuerpo en sitio eriazo en Bajos de Mena: presentaría una herida de bala

    Personal de la PDI se encuentra realizando las diligencias necesarias para identificar a los individuos.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: PDI.

    Un cuerpo fue abandonado durante la madrugada de este martes en el sector de Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto.

    Los hechos se habrían registrado pasadas las 1:00 de la madrugada cuando un vehículo llegó hasta el sector, y desde el cual un grupo de individuos bajó el cuerpo dejándolo abandonado en el lugar.

    Según detalló el comisario Manuel Urrutia, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “una persona concurre a eso de las 1:30-2:00 de la mañana a Carabineros, dando cuenta de un vehículo, del cual descienden a lo menos dos sujetos, quienes a su vez sacan un cuerpo desde el maletero del vehículo y lo dejan tirado en el sitio de eriazo”.

    De acuerdo a lo que agregó, la víctima que no contaba con elementos para su identificación, presentaba un impacto balístico en la región posterior del tórax.

    Personal de la PDI se encuentra trabajando en el sitio del suceso, empadronando testigos y recabando los antecedentes necesarios para dar con la identidad de los sujetos y la víctima.

