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    Sujetos roban oficina municipal en la comuna de Huechuraba: sustrajeron computadores y una caja fuerte

    Alrededor de 20 sujetos ingresaron al lugar sustrayendo diferentes elementos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un millonario robo se registró durante la madrugada de este lunes en Huechuraba, donde un grupo de sujetos ingresó y sustrajo diferentes elementos de una oficina municipal de la comuna.

    Según fue dado a conocer, alrededor de 20 sujetos habrían ingresado a una oficina administrativa de salud, sustrayendo alrededor de 10 computadores y una caja fuerte, la cual mantenía diferentes documentos.

    De acuerdo a lo que detalló el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía de flagrancia Centro Norte, “se trata es de una gran cantidad de sujetos, una turba de personas, alrededor de 20 o más personas, que ingresan haciendo forados, sustraen alrededor de 10 computadores, avaluados en 8 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente sustraen una caja fuerte, donde habían documentos de bienestar, vales de gas, que también avalúan, más los daños de la caja fuerte, en 10 millones de pesos”.

    El robo ocurrió cuando en las inmediaciones del lugar se realizaban manifestaciones en el marco del Día del Joven Combatiente.

    Más sobre:PolicialHuechurabaRobo

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