Superintendencia de Salud ordena a Isapres ampliar cobertura por consulta con nutricionista

La Superintendencia de Salud ordenó a las Isapres ampliar la cobertura de la consulta con nutricionista, que hoy sólo se aplica en caso de sobrepeso u obesidad a cualquier tipo de trastorno alimentario que presenten las personas a filaidas a dichas instituciones de salud.

La información fue dada a conocer por el Superintendente de Salud, el doctor Victor Torres, quien explicó que “emitimos una resolución que desde el día de hoy, obliga a las Isapres a dar cobertura a la consulta con un nutricionista en caso de cualquier trastorno alimenticio y no como en la actualidad en que la normativa establecía”.

Esto en referencia a que, actualmente, la bonificación era exclusivamente para las personas que tienen sobrepeso u obesidad según lo determinado por el Índice de Masa Corporal (IMC).

“De esta manera logramos que una serie de problemas de salud de igual o incluso mayor relevancia sanitaria tengan cobertura en las Isapres, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre ellos la anorexia nerviosa y la bulimia , que afectan principalmente a adolescentes”, detalló.

El Superintendente Torres agregó que “lo relevante de esta medida es que facilita el acceso a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Al adoptar hábitos alimenticios saludables con la guía de un profesional, las personas pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida a largo plazo”.

Según señaló esto es relevante porque la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 demostró que el 27,6% de la población chilena presenta sospecha de hipertensión arterial y el 12,3% Diabetes Mellitus 2 , condiciones que requieren manejo nutricional.

Beneficios con la ampliación de cobertura: