Superintendencia de Salud ordena a Isapres ampliar cobertura por consulta con nutricionista
Actualmente, se cubre solo en casos de sobrepeso u obesidad, pero no se bonifican las consultas por trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia o la desnutrición.
La Superintendencia de Salud ordenó a las Isapres ampliar la cobertura de la consulta con nutricionista, que hoy sólo se aplica en caso de sobrepeso u obesidad a cualquier tipo de trastorno alimentario que presenten las personas a filaidas a dichas instituciones de salud.
La información fue dada a conocer por el Superintendente de Salud, el doctor Victor Torres, quien explicó que “emitimos una resolución que desde el día de hoy, obliga a las Isapres a dar cobertura a la consulta con un nutricionista en caso de cualquier trastorno alimenticio y no como en la actualidad en que la normativa establecía”.
Esto en referencia a que, actualmente, la bonificación era exclusivamente para las personas que tienen sobrepeso u obesidad según lo determinado por el Índice de Masa Corporal (IMC).
“De esta manera logramos que una serie de problemas de salud de igual o incluso mayor relevancia sanitaria tengan cobertura en las Isapres, como es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), entre ellos la anorexia nerviosa y la bulimia, que afectan principalmente a adolescentes”, detalló.
El Superintendente Torres agregó que “lo relevante de esta medida es que facilita el acceso a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Al adoptar hábitos alimenticios saludables con la guía de un profesional, las personas pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida a largo plazo”.
Según señaló esto es relevante porque la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 demostró que el 27,6% de la población chilena presenta sospecha de hipertensión arterial y el 12,3% Diabetes Mellitus 2, condiciones que requieren manejo nutricional.
Beneficios con la ampliación de cobertura:
- Todos los y las beneficiarias de Isapre, independientemente de su IMC, ahora tendrán acceso a consultas nutricionales. Esto incluye a las personas que sufren trastornos alimentarios (TCA), desnutrición o condiciones como hipertensión y diabetes que requieren manejo nutricional.
- La nueva regulación elimina una barrera injustificada que impedía a muchas personas acceder a la atención nutricional necesaria, promoviendo la igualdad de acceso a los servicios de salud para todos los ciudadanos.
- Esta actualización se alinea con las modificaciones recientes realizadas por Fonasa con respecto a la cobertura de las consultas de nutricionistas, asegurando un enfoque coherente para la atención nutricional en todo el sistema de salud.
