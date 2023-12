Superintendente de Salud llama a analizar aumento de capital por crisis de isapres: aseguradoras marcan distancia sobre iniciativa

El superintendente de Salud, Víctor Torres, se refirió este domingo a la crisis de las isapres que tiene a las aseguradoras en un futuro incierto. Esto, tras los fallos de la Corte Suprema que ordenan restituir los cobros excesivos a los afiliados.

Aunque el timonel gremial de las isapres, aseguró en entrevista con La Tercera, que cumplirán “sin ninguna duda” la sentencia, pero eso traería “consecuencias irreparables para el país. Y esto porque aquí no solamente se están jugando las isapres, se está jugando el sistema de salud. Pueden quebrar prestadores, eso puede afectar a las personas, tanto al sector privado como al público”.

En este escenario, el superintendente indicó que desde el gobierno están buscando diferentes formas para cumplir con el fallo de la Suprema y a la vez, no generar un impacto en la red de salud, lo que podría afectar a cientos de personas.

Torres también planteó que independiente de los iniciativas del gobierno a través de la ley corta, “las isapres también, y los dueños, deberían también evaluar dentro de las múltiples posibilidades eventualmente un aumento de capital”.

Y agregó que esta sería una de “tantas salidas” ante la crisis. Además, analizó que esta arista “esto no se ha discutido, si yo lo planteo porque es como un tema tabú. Nadie habla del aumento de capital”.

Asimismo argumentó que “si no hubiese aumento capital, evidentemente que se traspasa todo el costo a las personas. Y ese ha sido el problema que ha tenido la industria durante tantos años, porque todo aquello es gasto, finalmente en una industria que yo siempre he sido crítico, que encuentro que no es eficiente desde el punto de vista de sus costos operacionales”.

Sin embargo, descartó llevar adelanta esa iniciativa porque “depende de los privados. Nosotros estamos concentrados en que ante la situación actual hay que mejorar las condiciones para garantizar las coberturas”.

Desde las aseguradoras no son partidarios de que está sea un opción viable, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada descartó esta idea.

En entrevista con La Tercera, al ser consultado por el aumento de capital, respondió que “el hecho de que tengas una industria completa a pérdida y para siempre, hace imposible que los dueños de estas compañías puedan intentar cubrir esas pérdidas permanentemente. Así que lo que ocurriría seguramente es que se van a generar rápidamente incumplimientos de indicadores”.