“Tengo absoluta tranquilidad”: exdelegada de Valparaíso defiende gestión ante megaincendio tras informe de Contraloría

La exdelegada presidencial de Valparaíso y actual diputada electa, Sofía González (PC), afirmó que tiene “absoluta tranquilidad” ante el informe realizado por la Contraloría General de la República (CGR) respecto al manejo de fondos públicos tras la emergencia del megaincendio que afectó a la región en febrero 2024.

En una declaración pública, la exautoridad regional defendió las gestiones tomadas en la situación que afectó a Valparaíso y recalcó que todas las medidas fueron tomadas desde la legalidad.

“Tengo absoluta tranquilidad respecto de cada una de las decisiones adoptadas durante los primeros días y meses posteriores al megaincendio. Todas tuvieron un único propósito: responder con la mayor rapidez y eficacia posible al dolor profundo de las familias que lo perdieron todo en una tragedia que cobró la vida de 138 personas”, explicó González.

En esa línea, enfatizó que “ cada medida se adoptó dentro del marco de la ley, sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas”.

La exautoridad destacó que durante su gestión, ante cualquier advertencia de situaciones que podían constituir eventuales “irregularidades”, instruyó las investigaciones y sumarios correspondientes, admitiendo que al presentar su renuncia había varios procedimientos en curso.

Junto con ello, González indicó que las observaciones formuladas por la Contraloría “evidencian la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad en materia de gestión de emergencias”. Además, valoró que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“Las decisiones adoptadas en medio de una emergencia de esta magnitud deben analizarse considerando el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder oportunamente a las familias afectadas”, sentenció.