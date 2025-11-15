“Tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol”: Bancada DC lleva a diputada Cordero a Comisión de Ética por dichos sobre concejala desaparecida

La bancada de diputadas y diputados de la Democracia Cristiana (DC) e independientes anunció este martes que presentará una denuncia formal ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados contra la parlamentaria María Luisa Cordero (Ind.-RN), luego de que esta emitiera una serie de afirmaciones sobre la desaparecida concejala María Ignacia González, de Villa Alegre, sin sustento judicial ni respaldo en la investigación vigente.

Las declaraciones de Cordero fueron realizadas en el programa Todo va a estar bien, del canal Vía X. Allí, la diputada sugirió -sin pruebas- que la concejala de la Región del Maule tendría “problemas con el alcohol” y que habría conducido en estado de ebriedad la noche en que se perdió su rastro.

“ Esta señora… yo tengo la impresión de que tenía una cierta vulnerabilidad al alcohol (…) salió de una fiesta la noche que se perdió, y la que iba manejando a todo full era ella misma ”, afirmó Cordero en pantalla, agregando luego que, según su opinión, la concejala “ debe estar enterrada o ya rumbo a China ”.

Rechazo transversal en la DC

Para la bancada DC e independientes, las declaraciones “son sin ninguna base, con crueldad y falta de respeto” hacia la concejala -desaparecida desde el 15 de junio- y su familia, quienes han cuestionado reiteradamente las versiones sin fundamento divulgadas en redes sociales y espacios televisivos.

En un comunicado, los parlamentarios anunciaron que ingresarán un requerimiento ante la Comisión de Ética, ante las afirmaciones de Cordero.

Una desaparición aún sin respuestas

La concejala María Ignacia González, de 73 años, fue vista por última vez en la madrugada del 15 de junio, luego de reunirse con amigos en Villa Alegre.

Pese a que se han recabado antecedentes de que habría salido en su vehículo, la familia ha negado esta versión y ha insistido en que no hay pruebas concluyentes que sustenten esa hipótesis.

La investigación está abierta y continúa dirigida por el Ministerio Público. Ninguna de las versiones sostenidas por la diputada Cordero tiene respaldo en los antecedentes entregados por la Fiscalía, Carabineros o familiares.

Un historial de controversias éticas

Las declaraciones de Cordero vuelven a poner bajo escrutinio público su conducta parlamentaria. Durante este mismo período legislativo, la diputada fue la primera parlamentaria desaforada, luego de que la senadora Fabiola Campillai la denunciara por injurias graves, tras afirmar públicamente que Campillai “no estaba totalmente ciega”.

Cordero regresó a sus funciones tras llegar a un acuerdo en una audiencia de conciliación.