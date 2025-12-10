VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tenso cruce por migración marca último debate Anatel: Kast ahora propone corredor humanitario y Jara acusa “propuestas imaginarias”

    En el bloque dedicado a inmigración, los candidatos presidenciales protagonizaron uno de los intercambios más confrontacionales del debate. Mientras Kast insistió en su plan de “92 días” para que migrantes irregulares abandonen Chile, Jara defendió un proceso de empadronamiento y criticó que su rival “reinvente una propuesta distinta en cada debate”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    Durante el último debate televisivo de Anatel, el tema migratorio se transformó en uno de los puntos más tensos y determinantes de la jornada. Todo comenzó cuando a José Antonio Kast se le pidió claridad sobre qué ocurrirá con los 330 mil migrantes irregulares que hoy se encuentran en Chile, cuestionando al candidato por sus declaraciones contradictorias en debates previos.

    Al respecto, Kast tomó la palabra reafirmando que no habrá ningún proceso de regularización, distanciándose explícitamente de cualquier fórmula de ordenamiento migratorio.

    “No vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000”, respondió, acusando a Jeannette Jara de cambiar su postura en cada intervención.

    Ante la insistencia sobre qué sí hará concretamente, Kast añadió que los migrantes tendrán “92 días para dejar el país libremente”, y que quienes realicen trámites estatales tras ese plazo “quedarán registrados y serán invitados a salir”.

    La intervención desató la inmediata réplica de Jara, quien interrumpió señalando: “Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios”. Kast respondió: “Todas las anteriores ahora juntas”, elevando la tensión en el estudio.

    El intercambio subió de tono cuando Kast volvió a apuntar al Presidente Boric y sostuvo que el actual gobierno no habría gestionado un corredor humanitario. Jara reaccionó tajante: “Ten un poco de respeto, estás hablando conmigo y tranquilízate un poquito”, a lo que Kast retrucó pidiéndole que transmitiera su reclamo al Presidente.

    Consultada por sus propios cambios conceptuales -regularización, regularización acotada, enrolamiento- Jara defendió su postura: “Es empadronamiento. Lo he explicado como registro porque no todos conocen la palabra”, y criticó duramente las propuestas de su rival.

    “Lo peor que nos puede pasar es no saber quién está en Chile. Y las propuestas imaginarias que se han hecho -invitarlos, expulsarlos, quitarles beneficios, todas juntas- generan una tremenda incertidumbre”, sostuvo, acusando que la propuesta de expulsar masivamente a 330 mil personas “serían nueve años de un avión diario con 100 personas; pongámonos serios”.

    Posteriormente, la entrevistadora cuestionó a Kast sobre la viabilidad diplomática de las expulsiones, considerando la resistencia de países vecinos como Perú.

    Al respecto, el republicano reafirmó que el gobierno actual podría abrir un corredor humanitario “hoy mismo”, insistiendo en que la falta de acción corresponde al actual Ejecutivo.

    “Nosotros no los vamos a regularizar… llévese sus cosas hoy día, si no se va a ir con lo puesto”, afirmó, sosteniendo que un futuro gobierno suyo sería “más eficiente” en ejecutar dichas salidas.

    Cuando se le preguntó cómo operaría concretamente ese plan, Kast evitó detallar los mecanismos, señalando: “Primero veamos cuántos van a quedar en Chile el 11 de marzo; van a ser bastante menos”, insistiendo en que todo dependerá del efecto disuasivo de su propuesta.

    Uno de los momentos más sensibles surgió cuando se abordó la situación de migrantes irregulares con hijos chilenos. Kast declaró que el Estado tendría que “hacerse cargo” de aquellos niños cuyos padres decidieran no llevarlos al salir del país, lo que generó inquietud por un eventual incentivo a separar familias.

    La periodista moderadora recordó que la Corte Suprema ha prohibido expulsiones de personas con hijos chilenos, a lo que Kast respondió que respetará los fallos, aunque advirtió que “hay cosas que legislativamente pueden cambiar”.

    El intercambio terminó con una nueva fricción cuando, tras otra alusión de Kast, Jara cerró el tema diciendo: “José Antonio, deja hablar, tranquilízate un poquito. Está claro que la tranquilidad no es lo de él”, frase que marcó el tono y el cierre del duro cruce en materia migratoria.

    Más sobre:Debate AnatelElecciones 2025InmigraciónJosé Antonio KastJeannette JaraSegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cruce por ley de las 40 horas: Kast afirma que no tocará reducción de jornada y Jara lo emplaza a “cambiar programa”

    Jara le dice a Kast: “Kaiser, que te apoya, en su programa también propone un empadronamiento de migrantes”: verdadero ✅

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Jara critica eventual conmutación de penas a pedófilos: Kast rechaza afirmación y no descarta indulto a presos por violaciones a los DD.HH.

    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    5.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Kast explica su “cuenta regresiva” a Maduro e interpela a Jara por nexos del PC chileno con Venezuela
    Chile

    Kast explica su “cuenta regresiva” a Maduro e interpela a Jara por nexos del PC chileno con Venezuela

    Pugna por ley de las 40 horas: Kast afirma que no tocará reducción de jornada y Jara lo emplaza a “cambiar programa”

    Jara le dice a Kast: “Kaiser, que te apoya, en su programa también propone un empadronamiento de migrantes”: verdadero ✅

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌
    Negocios

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    Empresas CMPC afina el cronograma de su mayor proyecto forestal en Brasil

    El plan de crecimiento de Banco Internacional al año 2030 y el imparable avance de Autofin

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    Tendencias

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura
    Cultura y entretención

    El festival Loserville de Limp Bizkit se hará finalmente en el Estadio Santa Laura

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    “Creo que son débiles”: Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea
    Mundo

    “Creo que son débiles”: Qué hay detrás de las duras críticas de Trump contra la Unión Europea

    Presidenta saliente de Honduras condena la injerencia de Trump en las elecciones: “Violó el principio más sagrado”

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile