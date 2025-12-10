Tenso cruce por migración marca último debate Anatel: Kast ahora propone corredor humanitario y Jara acusa “propuestas imaginarias”

Durante el último debate televisivo de Anatel, el tema migratorio se transformó en uno de los puntos más tensos y determinantes de la jornada. Todo comenzó cuando a José Antonio Kast se le pidió claridad sobre qué ocurrirá con los 330 mil migrantes irregulares que hoy se encuentran en Chile, cuestionando al candidato por sus declaraciones contradictorias en debates previos.

Al respecto, Kast tomó la palabra reafirmando que no habrá ningún proceso de regularización, distanciándose explícitamente de cualquier fórmula de ordenamiento migratorio.

“No vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar a ninguno de los 330.000”, respondió, acusando a Jeannette Jara de cambiar su postura en cada intervención.

Ante la insistencia sobre qué sí hará concretamente, Kast añadió que los migrantes tendrán “92 días para dejar el país libremente”, y que quienes realicen trámites estatales tras ese plazo “quedarán registrados y serán invitados a salir”.

La intervención desató la inmediata réplica de Jara, quien interrumpió señalando: “Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios”. Kast respondió: “Todas las anteriores ahora juntas”, elevando la tensión en el estudio.

El intercambio subió de tono cuando Kast volvió a apuntar al Presidente Boric y sostuvo que el actual gobierno no habría gestionado un corredor humanitario. Jara reaccionó tajante: “Ten un poco de respeto, estás hablando conmigo y tranquilízate un poquito”, a lo que Kast retrucó pidiéndole que transmitiera su reclamo al Presidente.

Consultada por sus propios cambios conceptuales -regularización, regularización acotada, enrolamiento- Jara defendió su postura: “Es empadronamiento. Lo he explicado como registro porque no todos conocen la palabra”, y criticó duramente las propuestas de su rival.

“Lo peor que nos puede pasar es no saber quién está en Chile. Y las propuestas imaginarias que se han hecho -invitarlos, expulsarlos, quitarles beneficios, todas juntas- generan una tremenda incertidumbre”, sostuvo, acusando que la propuesta de expulsar masivamente a 330 mil personas “serían nueve años de un avión diario con 100 personas; pongámonos serios”.

Posteriormente, la entrevistadora cuestionó a Kast sobre la viabilidad diplomática de las expulsiones, considerando la resistencia de países vecinos como Perú.

Al respecto, el republicano reafirmó que el gobierno actual podría abrir un corredor humanitario “hoy mismo”, insistiendo en que la falta de acción corresponde al actual Ejecutivo.

“Nosotros no los vamos a regularizar… llévese sus cosas hoy día, si no se va a ir con lo puesto”, afirmó, sosteniendo que un futuro gobierno suyo sería “más eficiente” en ejecutar dichas salidas.

Cuando se le preguntó cómo operaría concretamente ese plan, Kast evitó detallar los mecanismos, señalando: “Primero veamos cuántos van a quedar en Chile el 11 de marzo; van a ser bastante menos”, insistiendo en que todo dependerá del efecto disuasivo de su propuesta.

Uno de los momentos más sensibles surgió cuando se abordó la situación de migrantes irregulares con hijos chilenos. Kast declaró que el Estado tendría que “hacerse cargo” de aquellos niños cuyos padres decidieran no llevarlos al salir del país, lo que generó inquietud por un eventual incentivo a separar familias.

La periodista moderadora recordó que la Corte Suprema ha prohibido expulsiones de personas con hijos chilenos, a lo que Kast respondió que respetará los fallos, aunque advirtió que “hay cosas que legislativamente pueden cambiar”.

El intercambio terminó con una nueva fricción cuando, tras otra alusión de Kast, Jara cerró el tema diciendo: “José Antonio, deja hablar, tranquilízate un poquito. Está claro que la tranquilidad no es lo de él”, frase que marcó el tono y el cierre del duro cruce en materia migratoria.