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    Tercer balance por Semana Santa: siete fallecidos y 122 detenidos por conducir bajo influencia del alcohol

    Autoridades informaron que han cursado casi 3 mil infracciones en lo que va del fin de semana largo y la mayoría de ellas asociadas a altas velocidades y por no uso del cinturón de seguridad.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Tercer balance de Carabineros por Semana Santa: Siete personas fallecidas y 122 detenidos por conducir bajo influencia del alcohol. Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Carabineros entregó este domingo el tercer balance del fin de semana largo por Semana Santa. En esta instancia, informaron que el número de personas fallecidas durante estos días se elevó a siete.

    El teniente coronel, Carlos Cortés, de la Prefectura Tránsito y Carretera dijo que cuatro habían sido por atropellos y tres por colisiones.

    “La principal causa de los atropellos es la exposición de los peatones a riesgo de accidentes por permanecer en lugares no habilitados, por cruzar las calzadas en lugares que, por configuración vial, no tiene el diseño para poder hacer el cruce. Los otros tres accidentes son del tipo colisión, donde la principal causa es por conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento”, explicó el uniformado.

    Respecto a los controles, comentó que desde el jueves en la tarde han fiscalizado a 75 mil vehículos y con ello tomado 13.556 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas.

    Como resultado de estos, 122 personas fueron detenidas por manejar bajo la influencia del alcohol y otras 35 por manejar bajo los efectos de drogas.

    Asimismo, dijo que “a nivel nacional hemos cursado 2.820 infracciones, de las cuales 1.900 están asociadas al tema de velocidad”. Otras 752, indicó, fueron por el no uso del cinturón de seguridad y 39 personas por no uso del sistema de retención infantil.

    El teniente Cortés señaló que han detenido a seis personas por conducir a una velocidad de 60 km/h sobre la máxima permitida. “Están incorporados dentro de lo llamado velocidad temeraria. Esto no es una falta, sino que es un delito”, puntualizó.

    Además, informó que registraron la salida de más de 360 mil vehículos desde la Región Metropolitana, lo que representa un 10% menos de lo proyectado. Sin embargo, al mismo tiempo contabilizaron un 10% más de ingresos a Santiago.

    En total, dijo que alrededor de 580 mil automóviles hicieron uso de las rutas de entrada y salida de la capital durante este fin de semana largo.

    “Hacemos el llamado a un regreso temprano, a un regreso planificado, las condiciones técnicas de la ruta y todos los operadores nos encontramos en condiciones para poder garantizar esto”, reiteró el teniente.

    En esta instancia también estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas, Martín Arrau y de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

    El ministro Arrau comenzó comentando sobre los avances que han tenido las autopistas del país en el último tiempo. “Nosotros pasamos de tener una vía, dos vías, y hoy día tenemos autopistas con cuatro vías, con sistemas en la mayoría, poco a poco ha ido cambiando a free flow”.

    Pero también recordó los desafíos que implican los fines de semana largos. “Si bien, efectivamente tenemos mejor infraestructura pública vial, no está diseñada efectivamente para flujos extraordinarios puntuales, porque como país sería carísimo tener esa infraestructura y por eso es necesario que los automovilistas y la sociedad hagamos nuestra tarea de planificar los viajes”, dijo.

    Por su parte el ministro de Grange se refirió a la cifra de fallecidos entregada por Carabineros. “Los fallecidos en accidentes de tránsito, lamentablemente, son una de las principales causas de muerte en nuestro país y quizás más triste aún, en los jóvenes, en las personas de menores de 30 años, es la principal”.

    Y agregó respecto a estos datos que “hasta el momento, el número de fallecidos es similar al del año pasado, lo que, para nosotros, por supuesto, es razón de tristeza y por eso es tan importante reforzar la responsabilidad en la conducción, no solo en respetar las velocidades máximas, sino estar atentos a las condiciones del tráfico”.

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