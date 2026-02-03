SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Según información preliminar, se trataría de un procedimiento para "recuperar" las calles Sazié y Grajales.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    En la madrugada de este martes, Carabineros junto a personal de seguridad de la Municipalidad de Santiago se desplegaron en el barrio Meiggs para dar comienzo al tercer operativo para la recuperación del sector y combatir el comercio ilegal.

    Según información preliminar, el operativo se trata de la tercera y cuarta etapa del plan de recuperación integral del barrio. Cabe recordar que este inició en julio de 2025, con la primera instalación de rejas en el corazón del sector, para luego en noviembre del mismo año extenderse hasta la calle Salvador Sanfuentes.

    En esta tercera y cuarta fase, se pretende instalar cierres perimetrales en las calles Sazié y Grajales. La extensión abarcará entre Exposición y Bascuñán Guerrro.

    El presidente y vocero de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, informó de ello señalando que esto “quiere decir que vamos a tener una gran zona liberada”, y que espera que durante el procedimiento no encontrarse con “violencia, ni oposición”.

    Además, Numi explicó que están iniciando “un proceso de formalización del comercio que está estacionado en calle. Aquellos que quieren continuar por la vía lícita. Es un proceso que va a tomar su tiempo. Por tanto, hay algunos sindicatos que abandonaron voluntariamente las calles, lo que significa que en algunas calles no vamos a encontrar la oposición que se espera”.

    “La Súper Manzana que se va a intervenir hoy y se va a cerrar hoy es el núcleo duro comercial y esto, por tanto, va a ser un gran avance, pero detrás de este proyecto del cierre, esto solo nos permite recuperar el espacio y empezar con el mejoramiento del plan. Aquí hay mucho que hacer todavía, pero no se podía hacer nada sin antes haber recuperado el control físico. Este control físico, si esto se logra bien, va a ser una gran victoria”, mencionó el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs.

